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"Yamal" ve "Azov" BDGe ateş: Aqyarda işğalciler körfezni kelecek ücümlerden qorumağa tırışalar
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"Yamal" ve "Azov" BDGe ateş: Aqyarda işğalciler körfezni kelecek ücümlerden qorumağa tırışalar

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Aqyar körfezi.
İşğal etilgen Aqyar körfezi. Фото: Telegram/Атеш

Ukraina Mudafaa quvetleri, işğal etilgen Aqyarda RF Qaradeñiz flotunıñ "Yamal" ve "Azov" büyük desant gemilerine ateş açqan soñ rus komandanlığı, körfezni kelecek ücümlerden qorumağa tırışa.

Saban ayınıñ 26-sında aqşam maalinde öz Telegram kanalında "Ateş" arbiy-partizan areketi bu aqqında haber berdi.

Şu cümleden, RF Qaradeñiz flotunıñ komandanlığı, katerlerge yaldamağa izin bermey ve Aqyar körfezine deñiz kirişinde yañı manialarnı qoydı.

"Böylece Ateş agenti haber berdi ki, işğalciler 91. yalığa irişimni sıñırladılar", — dep partizan qayd etti.

Areket bildirdi ki, Aqyar körzefindeki vaziyetni er vaqtın nezaret etmege devam ete.

Saban ayınıñ 23-24. künleri Aqyar ve Sarabuzğa ücümler neticesinde işğalcilerniñ ğayıpları aqqında ne bilemiz

  • «Yamal» BDG ve «Azov» BDG bozuldı ve çoq zamanğa çalışamazlar;
  • «İvan Hurs» istihbarat gemisi bozuldı ve çoq zamanğa çalışamaz;
  • Qırımnıñ işğali vaqtınca Ukraina ADQden zapt etilgen «Kostântın Olşanskıy» BDG bozuldı ve çoq zamanğa çalışamaz;
  • Aqyarda RF QFnıñ alâqa merkezi bozuldı;
  • Aqyarda RF QFnıñ astyapı obyekti bozuldı;
  • Aqmescit rayonınıñ Sarabuzda yermay işlep çıqarıcı zavodnıñ yermay yedegi ve yermaynen eñ az üç tsisterna bozuldı.

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