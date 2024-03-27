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Дізнався, що в дівчини є інший: 19-річного черкащанина підозрюють у вбивстві однолітка
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Дізнався, що в дівчини є інший: 19-річного черкащанина підозрюють у вбивстві однолітка

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Поліція в Умані
В Умані 19-річного студента підозрюють у вбивстві. Поліція Черкаської області

В Умані 19-річного хлопця підозрюють в тому, що він зарізав ножем свого однолітка, ще одного поранив.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Випадок стався 26 березня в одному з уманських гуртожитків.

"19-річний юнак був на заробітках за кордоном та дізнавшись, що в його дівчини з'явився інший, негайно повернувся. Він завдав чисельних ударів ножем у живіт та груди своєму однолітку. Студент помер на місці".

Дізнався, що в дівчини є інший: 19-річного черкащанина підозрюють у вбивстві однолітка
Поліція на місці вбивства в Умані. Поліція Черкаської області

Як доповнила речниця Черкаської обласної прокуратури, товариш загиблого намагався його захистити, втім теж отримав два удари ножем.

За словами Зої Вовк, студент, що намагався захистити свого товариша перебуває в реанімації, за його життя борються медики.

Підозрюваний з місця події втік. Його оперативно розшукали та затримали.

Дізнався, що в дівчини є інший: 19-річного черкащанина підозрюють у вбивстві однолітка
Місце вбивства в Умані. Поліція Черкаської області

"Слідчі відкрили два кримінальні провадження за частиною 1 статті 115 ККУ — умисне вбивство та за частиною 1 статті 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Як додала речниця, за скоєне підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом прокуратури триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Дізнався, що в дівчини є інший: 19-річного черкащанина підозрюють у вбивстві однолітка
Хлопець, якого підозрюють у вбивстві однолітка. Прокуратура Черкаської області

Подію прокоментував начальник Уманського райуправління поліції ГУНП в Черкаській області Олександр Гнєдов. Відео поліція Черкащини:

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