На спецмайданчику біля села Цегів у Горохівській громаді знешкодили 166 німецьких боєприпасів часів Другої світової війни.

Схрон зі зброєю випадково виявили лісоруби біля села Смолява на Горохівщині, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області (ДСНС). Роботи у лісі призупинили і викликали саперів.

Із землі рятувальники підійняли ящики з мінометними мінами, стрілецькими набоями і декілька артилерійських снарядів — загалом 166 одиниць. Знахідки ідентифікували як боєприпаси часів Другої світової війни, що були на озброєнні німецької армії.

"На момент проведення розмінування територію посилено охороняли поліцейські, аби на місце випадково не потрапили сторонні", — додали в ДСНС.

Усі знайдені боєприпаси, які пролежали у землі орієнтовно 80 років, знешкодили шляхом підриву на спеціальному майданчику.

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