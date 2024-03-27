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Ураження ВДК "Ямал" і "Азов": у Севастополі окупанти намагаються захистити бухту від ймовірних атак
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Ураження ВДК "Ямал" і "Азов": у Севастополі окупанти намагаються захистити бухту від ймовірних атак

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Бухта в окупованому Севастополі
Бухта в окупованому Севастополі. Фото: Telegram/Атеш

Після того, як Сили оборони України уразили великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ "Ямал" та "Азов" в окупованому Севастополі, російське командування намагається захистити бухту від майбутніх ймовірних атак.

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Про це повідомляє військово-партизанський рух "Атеш" на своєму каналі у Telegram ввечері 26 березня.

Зокрема, командування Чорноморського флоту РФ перекриває хід катерів та виставляє нові загородження на морському вході в Севастопольську бухту.

"Так само агент Атеш повідомив, що окупанти намагаються обмежити доступ до 91-го причалу", — зазначили партизани.

У русі наголосили, що продовжують постійний моніторинг ситуації в бухті Севастополя.

Що відомо про втрати окупантів внаслідок атаки на Севастополь та Гвардійське 23-24 березня

  • Уражено та виведено з ладу надовго ВДК "Ямал" та ВДК "Азов";
  • Уражено та виведено з ладу надовго розвідувальний корабель "Іван Хурс";
  • Уражено та виведено з ладу надовго ВДК "Костянтин Ольшанський", захоплений у ВМС України під час окупації Криму;
  • Пошкоджено центр звʼязку ЧФ РФ у Севастополі;
  • Уражено ще декілька обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі;
  • Уражено щонайменше три ємності з нафтопродуктами та сховище палива нафтопереробного заводу у Гвардійському Сімферопольського району.

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