НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Незаконно зрізали сосни: у громаді на Житомирщині затримали місцевих жителів
ЕКОЛОГІЯдовкілляЗАКОНЛЮДИРегіони

Незаконно зрізали сосни: у громаді на Житомирщині затримали місцевих жителів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Екоінспекція, ліс, зрізали сосни, незаконна вирубка, лісова охорона, штраф
У Малинській громаді затримали 4 місцевих жителів, які незаконно зрізали дерева, 27 березня 2024 року. Державна екологічна інспекція Поліського округу

У Малинській громаді затримали чотирьох місцевих жителів, які незаконно на території одного із лісництв зрізали сосни. Завдані довкіллю збитки обрахували, а на чоловіків склали протоколи.

Про це йдеться в інформації на офіційному сайті Державної екологічної інспекції України Поліського округу.

В інформації сказано, що правопорушників затримали під час спільного рейду — інспекторів Держекоінспекції та представників лісової охорони ДП "Малинський лісгосп АПК".

"На місці вчинення правопорушення затримали 4 людей, які вирубували дерева. На порушників склали протоколи та притягнули їх до адміністративної відповідальності за ст.65 КУпАПКодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya/statja-65.htm. Також фахівці Держекоінспекції розрахували збитки, які були завдані довкіллю незаконною порубкою. Вони становлять майже 120 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Також сказано, що, якщо правопорушники, які зрізали дерева, у визначений термін не компенсують нанесені довкіллю збитки, матеріали будуть передані до судових органів для їх примусового стягнення.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Ліквідація пестицидів на Чернігівщині
60 тонн пестицидів з території 10 громад Чернігівщини планують утилізувати у 2024 році
В Угринові стічні води забруднюють Бистрицю Солотвинську
В Угринові на Івано-Франківщині стічні води потрапили в Бистрицю Солотвинську
свині, чума
На Дніпропетровщині біля річки Оріль знайшли мертвих свиней: що відомо
Наслідки атаки РФ по ДніпроГЕС у Запоріжжя, що сталося 22 березня
Внаслідок атаки РФ по ДніпроГЕС довкіллю завдано збитків на понад 140 млн гривень — Стрілець
На початок