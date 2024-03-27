У Малинській громаді затримали чотирьох місцевих жителів, які незаконно на території одного із лісництв зрізали сосни. Завдані довкіллю збитки обрахували, а на чоловіків склали протоколи.
Про це йдеться в інформації на офіційному сайті Державної екологічної інспекції України Поліського округу.
В інформації сказано, що правопорушників затримали під час спільного рейду — інспекторів Держекоінспекції та представників лісової охорони ДП "Малинський лісгосп АПК".
"На місці вчинення правопорушення затримали 4 людей, які вирубували дерева. На порушників склали протоколи та притягнули їх до адміністративної відповідальності за ст.65 КУпАПКодекс України про адміністративні правопорушення Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kodeks_ukraini_pro_administrativni_pravoporushennya/statja-65.htm. Також фахівці Держекоінспекції розрахували збитки, які були завдані довкіллю незаконною порубкою. Вони становлять майже 120 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.
Також сказано, що, якщо правопорушники, які зрізали дерева, у визначений термін не компенсують нанесені довкіллю збитки, матеріали будуть передані до судових органів для їх примусового стягнення.
Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:
Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube