У Малинській громаді затримали чотирьох місцевих жителів, які незаконно на території одного із лісництв зрізали сосни. Завдані довкіллю збитки обрахували, а на чоловіків склали протоколи.

Про це йдеться в інформації на офіційному сайті Державної екологічної інспекції України Поліського округу.

В інформації сказано, що правопорушників затримали під час спільного рейду — інспекторів Держекоінспекції та представників лісової охорони ДП "Малинський лісгосп АПК".

"На місці вчинення правопорушення затримали 4 людей, які вирубували дерева. На порушників склали протоколи та притягнули їх до адміністративної відповідальності за ст.65 КУпАП. Також фахівці Держекоінспекції розрахували збитки, які були завдані довкіллю незаконною порубкою. Вони становлять майже 120 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Також сказано, що, якщо правопорушники, які зрізали дерева, у визначений термін не компенсують нанесені довкіллю збитки, матеріали будуть передані до судових органів для їх примусового стягнення.

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