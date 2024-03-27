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2000 доларів з людини: правоохоронці затримали закарпатця за підозрою у переправленні чоловіків через кордон
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2000 доларів з людини: правоохоронці затримали закарпатця за підозрою у переправленні чоловіків через кордон

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Правоохоронці затримали закарпатця за підозрою у переправленні чоловіків через кордон
Правоохоронці затримали закарпатця за підозрою у переправленні чоловіків через кордон. Фото: Нацполіція у Закарпатській області

На Закарпатті правоохоронці затримали жителя села Сюрте Ужгородського району, якого підозрюють у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією поліції, чоловіка затримали, коли той готувався переправити до Словаччини чергового "клієнта".

"Підозрюваний за допомогою таксі доправив клієнта у максимальній близькості до лінії кордону, проінструктував про подальший маршрут та отримав за це 2000 доларів", — йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККНезаконне переправлення осіб через державний кордон України. України. Санкція статті передбачає до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Також вчора, 26 березня, у суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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