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Спортсмени з Житомирщини вибороли перші місця на чемпіонаті України з кіокушинкай карате
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Спортсмени з Житомирщини вибороли перші місця на чемпіонаті України з кіокушинкай карате

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житомир, спорт, карате, чемпіонат, змагання, кіокушинкай, 23-24 березня 2024 рік
Чемпіонат України та Всеукраїнський турнір з кіокушинкай карате, який пройшов у Львові 23-24 березня 2024 року . Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ЖОВА

Спортсмени з Житомирщини здобули золоту, срібні та бронзову медалі на чемпіонаті України з кіокушинкай карате серед юніорів та юніорок 2006-2007 років народження і Всеукраїнському турнірі з кіокушинкай карате серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження.

Про це повідомляє на своїй сторінці у мережі Facebook Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА.

У повідомленні йдеться, що змагання пройшли у Львові 23-24 березня і були відбірковими на чемпіонат Європи з кіокушинкай карате, що запланований на кінець травня в Іспанії.

Спортсмени збірної команди Житомирщини здобули нагороди на обох змаганнях.

Спортсмени з Житомирщини вибороли перші місця на чемпіонаті України з кіокушинкай карате
Чемпіонат України та Всеукраїнський турнір з кіокушинкай карате, який пройшов у Львові 23-24 березня 2024 року . Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ЖОВА

На чемпіонаті України з кіокушинкай карате золото здобув Максим Опанасюк, срібло — Денис Юхимчук, Дарʼя Лукащук, Марина Войтович та бронзу Ілля Ляшук.

На Всеукраїнський турнірі з кіокушинкай карате здобули срібло Тетяна Касьянова, Артем Панасюк та Владислав Мазур.

Спортсмени з Житомирщини вибороли перші місця на чемпіонаті України з кіокушинкай карате
Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ЖОВА. Чемпіонат України та Всеукраїнський турнір з кіокушинкай карате, який пройшов у Львові 23-24 березня 2024 року

Спортсмекни Денис Юхимчук, Марина Войтович та Максим Опанасюк здобули право на участь у чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате.

Спортсмени з Житомирщини вибороли перші місця на чемпіонаті України з кіокушинкай карате
Чемпіонат України та Всеукраїнський турнір з кіокушинкай карате, який пройшов у Львові 23-24 березня 2024 року . Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту ЖОВА

Раніше Суспільне писало, що у Житомирі відбувся відкритий чемпіонат України (крос) в індивідуальній гонці третій тур (фінал) та в естафеті на короткому колі (всі вікові категорії) з велосипедного спорту (шосе). Участь в якому взяли понад сто спортсменів з різних міст країни.

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