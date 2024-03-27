НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На храмі замайорів прапор України: на Черкащині парафія вийшла з московського патріархату
РЕЛІГІЯЦеркваВторгнення Росії в УкраїнуНОВИНИРегіони

На храмі замайорів прапор України: на Черкащині парафія вийшла з московського патріархату

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Черкаському районі парафія перейшла до ПЦУ
У Черкаському районі парафія перейшла до ПЦУ. Скрін з відео Черкаської єпархії Православної церкви України

На Черкащині зі складу московського патріархату вийшла Свято-Преображенська парафія села Корнилівка. Віряни виявили бажання приєднатися до Православної церкви України.

У день переходу до ПЦУ православна громада вперше молилася українською мовою, повідомили в пресслужбі Черкаської єпархії Православної церкви України.

Свято-Преображенська парафія села Корнилівка Черкаського району ухвалила рішення про вихід зі складу московського патріархату та приєдналася до Православної Церкви України 24 березня.

"В цей день православна громада Корнилівки у своєму храмі рідною українською мовою молилася за Україну, за українське військо та народ і за перемогу над ворогами. Також віряни виконали Гімн України", — розповіли в пресслужбі.

На храмі замайорів прапор України, додали в пресслужбі єпархії.

Читайте нас у Telegram

Дивіться нас на YouTube

Надсилайте новини про події з життя на Черкащині

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Приміщення монастиря в Язловці
На Тернопільщині монастирю повернули другу частину приміщень
Будівельний паркан на місці поблизу міського озера, де планують збудувати церкву УГКЦ
"Кожен має право висловлювати позицію" — мер Франківська відреагував на петицію щодо будівництва церкви на березі озера
Протест проти будівництва церкви на березі озера у Франківську
"Мер вважає, що ВПО становлять загрозу християнству?" Будівництво церкви на березі озера у Франківську: нові подробиці
Кафедральний собор Касперівської ікони Божої Матері
Великдень за новим календарем : миколаївські віряни тримають 10 день Великого посту
На початок