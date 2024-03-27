На Черкащині зі складу московського патріархату вийшла Свято-Преображенська парафія села Корнилівка. Віряни виявили бажання приєднатися до Православної церкви України.

У день переходу до ПЦУ православна громада вперше молилася українською мовою, повідомили в пресслужбі Черкаської єпархії Православної церкви України.

Свято-Преображенська парафія села Корнилівка Черкаського району ухвалила рішення про вихід зі складу московського патріархату та приєдналася до Православної Церкви України 24 березня.

"В цей день православна громада Корнилівки у своєму храмі рідною українською мовою молилася за Україну, за українське військо та народ і за перемогу над ворогами. Також віряни виконали Гімн України", — розповіли в пресслужбі.

На храмі замайорів прапор України, додали в пресслужбі єпархії.

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