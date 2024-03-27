52-річну жительку Херсона, яка співпрацювала з російськими окупантами судитимуть за колабораційну діяльність. Правоохоронці завершили розслідування та передали її справу в суд.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Як встановили слідчі, у червні 2022 року підозрювана добровільно обійняла посаду "головної бухгалтерки" управління окупаційної "Служби у справах громадянської оборони та надзвичайних ситуацій Херсонської області".

Вона виконувала розпорядження окупаційної адміністрації Херсонщини, керувала управлінням, вела бухгалтерський облік та нараховувала зарплатню працівникам служби у рублях, йдеться в повідомленні.

За вчинене підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили в прокуратурі. Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі УСБ України в Херсонській області.

Раніше в прокуратурі повідомили, що колишньому депутату Херсонської обласної ради, який обійняв посаду "начальника відділу освіти" в окупованій Каховці, заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності.

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