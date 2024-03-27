На Київщині загорілась вантажівка. Водій загинув

У Боярці на Київщині внаслідок пожежі у вантажному автомобілі загинув водій. Ще два авто пошкоджені вогнем.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Займання сталося ввечері 26 березня у м. Боярка по вул. Білогородській. На виклик виїхали 3 одиниці пожежної техніки і 10 рятувальників. На місці події з'ясувалося, що палає вантажний автомобіль і є загроза поширення вогню на інші машини, розташовані поруч.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили в кабіні авто тіло чоловіка, 1977 року народження.

У Боярці згорів вантажний автомобіль, Київська область, 26 березня 2024 р. Фото: ГУ ДСНС України у Київській області

Унаслідок події одна вантажівка знищена вогнем, ще дві пошкоджені. Причина пожежі з'ясовується.

Це не перший випадок загибелі водія через пожежу в автотранспорті. 17 грудня 2023 року на автодорозі Київ-Одеса в межах Білоцерківського району теж виникла пожежа у вантажівці. Водій загинув.

30 листопада минулого року згоріла вантажівка на автодорозі Київ–Харків у Бориспільському районі. Водія госпіталізували з опіками.