12-річний Тимофій Шлапак — переселенець з Малинівки Запорізької області. На початку повномасштабного вторгнення хлопчик разом із рідними пережив окупацію та деокупацію села. Виїхавши, занотував свої спогади, аби не забути пережиті події.
Про перші обстріли, російських військових біля двору та хвилювання батьків Тимофій розповів кореспондентам Суспільного.
Тимофій згадує, як у свій 10-ий день народження ховався від обстрілів у льосі, а згодом сховище стало другим будинком для родини:
На початку березня 2022 року в село Малинівку зайшли російські війська. Тимофій пише:
22 березня 2022 року почалася деокупація села Малинівка, розповідає Марина Шлапак, мама Тимофія. Каже: було дуже гучно та моторошно, Тимофій злякався, та й вона думала, що більше не вийдуть з льоху:
"Почався штурм. Ми бачили танки — все на світі. Ми постійно чули вибухи. Було настільки гучно, що все сипалося на погреб, у якому ми сиділи. Тріщини пішли по погребу. Ми боялися, що нас завалить. Мій тато пішов за лопатою, приніс її, щоб якщо що, викопуватися. Окупанти нас кілька годин просто "утюжили".
"На ранок ми вийшли, в нас все подвір'я всіяне цими уламками. Попало прям під нашими воротами", — розповідає Марина Шлапак.
Виїхавши до Запоріжжя, Тимофій почав занотовувати спогади про пережиті моторошні події. Каже: писав, щоб не забути побачене та пережите:
“Щоб можна було всім розповісти, як це все було.”
“Йому, мабуть, довелося дуже швидко стати дорослим. Тому що він бачив те, що йому не потрібно було бачити. Бачив і розстріли автомобілів, і велику кількість військової техніки” , — каже мати Марина.
У новому місті Тимофій знайшов друзів, а пережиті події намагається не згадувати, однак постійно мріє повернутися додому:
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