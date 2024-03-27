НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Щоб можна було всім розповісти, як це було": хлопчик із Малинівки на Запоріжжі занотував спогади про окупацію та війну
ОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуДІТИРегіони

"Щоб можна було всім розповісти, як це було": хлопчик із Малинівки на Запоріжжі занотував спогади про окупацію та війну

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Щоденник хлопчика з Малинівки
Занотовані спогади Тимофія Шлапака. Фото: Суспільне Запоріжжя

12-річний Тимофій Шлапак — переселенець з Малинівки Запорізької області. На початку повномасштабного вторгнення хлопчик разом із рідними пережив окупацію та деокупацію села. Виїхавши, занотував свої спогади, аби не забути пережиті події.

Про перші обстріли, російських військових біля двору та хвилювання батьків Тимофій розповів кореспондентам Суспільного.

Фото: Суспільне Запоріжжя
“24 лютого 2022 року...Почалася війна...Страшно...Ще вчора я бачив, як мама нервувала та довго з кимось розмовляла по телефону. Ввечері зібрала всі наші документи в один великий рюкзак. Я лише бачив заплакану, налякану маму та нічого не розумів...”
Тимофій Шлапак

"Після обіду мама підійшла до мене і сказала: “Тимофій, у країні почалася війна. Від страху постійно хочеться пити"

"Щоб можна було всім розповісти, як це було": хлопчик із Малинівки на Запоріжжі занотував спогади про окупацію села
Тимофій Шлапак. Фото: Суспільне Запоріжжя

Тимофій згадує, як у свій 10-ий день народження ховався від обстрілів у льосі, а згодом сховище стало другим будинком для родини:

Фото: Суспільне Запоріжжя
"27 лютого 2022 року в мене день народження — 10 років... Найгірший у моєму дитинстві. Батьки говорили, що через тиждень–два все відсвяткуємо, все скоро закінчиться...”
Тимофій Шлапак

На початку березня 2022 року в село Малинівку зайшли російські війська. Тимофій пише:

"У село заїхали танки з написами “Z”— ступор, страх, ненависть, безпорадність. Вони їздять по селу, як в себе вдома, а ми відчуваємо себе ніким. 17:30 — перший вибух. Такий, що вивертає нутрощі. Під вікнами гасають танки та БТР”.
Тимофій Шлапак

"Щоб можна було всім розповісти, як це було": хлопчик із Малинівки на Запоріжжі занотував спогади про окупацію та війну
Тимофій Шлапак у льосі під час обстрілів села Малинівка, березень 2022. Фото: особистий архів Марини Шлапак

22 березня 2022 року почалася деокупація села Малинівка, розповідає Марина Шлапак, мама Тимофія. Каже: було дуже гучно та моторошно, Тимофій злякався, та й вона думала, що більше не вийдуть з льоху:

"Почався штурм. Ми бачили танки — все на світі. Ми постійно чули вибухи. Було настільки гучно, що все сипалося на погреб, у якому ми сиділи. Тріщини пішли по погребу. Ми боялися, що нас завалить. Мій тато пішов за лопатою, приніс її, щоб якщо що, викопуватися. Окупанти нас кілька годин просто "утюжили".
"Щоб можна було всім розповісти, як це було": хлопчик із Малинівки на Запоріжжі занотував спогади про окупацію села
Марина Шлапак, мама Тимофія. Фото: Суспільне Запоріжжя

“Під час вибухів він дуже плакав, дуже кричав: “Мамо, за що?”
Марина Шлапак, мама Тимофія

"Щоб можна було всім розповісти, як це було": хлопчик із Малинівки на Запоріжжі занотував спогади про окупацію села
Будинок родини Шлапак після російських обстрілів. Фото: особистий архів Марини Шлапак

"На ранок ми вийшли, в нас все подвір'я всіяне цими уламками. Попало прям під нашими воротами", — розповідає Марина Шлапак.

Виїхавши до Запоріжжя, Тимофій почав занотовувати спогади про пережиті моторошні події. Каже: писав, щоб не забути побачене та пережите:

Щоб можна було всім розповісти, як це все було.
"Щоб можна було всім розповісти, як це було": хлопчик із Малинівки на Запоріжжі занотував спогади про окупацію села
Тимофій Шлапак з мамою в Запоріжжі, березень 2024. Фото: Суспільне Запоріжжя

Йому, мабуть, довелося дуже швидко стати дорослим. Тому що він бачив те, що йому не потрібно було бачити. Бачив і розстріли автомобілів, і велику кількість військової техніки” , — каже мати Марина.

У новому місті Тимофій знайшов друзів, а пережиті події намагається не згадувати, однак постійно мріє повернутися додому:

“Навіть після найтемнішої ночі все одно настає ранок”
Тимофій Шлапак

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Війна новини 29 березня
Нічна ракетна атака на Україну, Росія готує новий наступ на травень-червень. 765 день війни. Онлайн Важливо
Володимир Зеленський
Зеленський подав декларацію за 2023 рік: що відомо про доходи президента
Володимир Зеленський
Данілов стане послом у Молдові — Зеленський Важливо
Верховна рада
Комітет завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: нардепка розповіла, що буде далі Ексклюзивно
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Вадим Скібіцький
На окупованих територіях України росіяни встановили понад 2 000 своїх веж зв'язку для пропаганди — ГУР
Співпрацює з РФ: поліція повідомила про підозру жительці окупованого Мелітополя
Очолила осередок проросійського молодіжного руху: жительці тимчасово окупованого Мелітополя повідомили про підозру
Суд над колаборантами Донеччини
Збирають податки у "казну ДНР": двох колишніх працівниць податкової підозрюють у державній зраді
Окупанти знищують Ханський палац у Бахчисараї, Крим
У Криму знищено близько 150 об'єктів археологічної спадщини — КІДС
На початок