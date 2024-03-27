27 березня на Львівщині попрощаються із двома військовими

Сьогодні, 27 березня, на Львівщині поховають двох військових. Іван Чепа й Святослав Панченко загинули на російсько-українській війні.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.
Іван Чепа народився у селі Протеси Журавненської громади.
Іван Чепа. Пресслужба Львівської ОВА
Був солдатом Третьої штурмової бригади, служив за контрактом. Загинув 21 березня 2024 року біля населеного пункту Авдіївка Донецької області. Іванові було 19 років.
Святослав Панченко мешкав у Трускавці.
Святослав Панченко. Пресслужба Львівської ОВА
З початком повномасштабної війни долучився до Третьої ОШБр. Загинув 19 березня 2024 року в зоні бойових дій.
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