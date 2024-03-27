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Повідомили про смерть військових Миколи Гонтарика, Андрія Любчика та В'ячеслава Сарвєнкова з Рівненщини
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Повідомили про смерть військових Миколи Гонтарика, Андрія Любчика та В'ячеслава Сарвєнкова з Рівненщини

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Повідомили про смерть Миколи Гонтарика, Андрія Любчика та В'ячеслава Сарвєнкова
Військові Микола Гонтарик, Андрій Любчик та В'ячеслав Сарвєнков із Рівненщини. Фото: Facebook тергромад

Повідомили про смерть трьох військових з Рівненщини — Миколи Гонтарика з Радивилівської громади, Андрія Любчика з Гощанської та В'ячеслава Сарвєнкова з Вараша.

Про це повідомили у Facebook громад.

Микола Гонтарик

Микола Гонтарик проживав у селі Опариси Радивилівської громади. Чоловіка мобілізували 23 червня 2023 року. Молодший сержант був командиром відділення взводу розмінування.

Помер 26 березня в Баштанському районі, що на Миколаївщині.

Про зустріч кортежу та похорон повідомлять додатково.

Андрій Любчик

30-річний Андрій Любчик проживав у селі Кринички Гощанської громади. Загинув 23 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині.

Про похорон військовослужбовця повідомлять додатково.

В'ячеслав Сарвєнков

40-річний В'ячеслав Сарвєнков проживав у Вараші. Чоловіка мобілізували на початку березня.

Він був курсантом навчального батальйону школи індивідуальної підготовки. Знову В'ячеслав Сарвєнков помер 25 березня у лікарні Рівного.

Попрощалися з військовим у середу, 27 березня.

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