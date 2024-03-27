Ветеран Олександр Головатий розпочав власну справу у Черкасах, аби адаптуватись у цивільному житті — відкрив майстерню, де виготовляє сувенірну продукцію.

Ветеран втратив ноги у 2021 році під час боїв на Донеччині. На протезування чекав понад три роки, утім не втратив жаги до життя та розпочав власну справу.

У своїй майстерні пан Олександр займається друком на чашках, футболках, та 3D-принтері. Справою він зацікавився у 2021 році, коли шукав роботу для душі після поранення на Донеччині: у нього влучив російський снаряд.

"Коли я залишився без ніг, то через два тижні зразу заліз в інтернет і почав шукати, що такого можу робити руками. Все вчився за допомогою ютубу".

Олександр Головатий відкрив власний бізнес у Черкасах. Суспільне Черкаси

Через першу групу інвалідності Олександр не міг працевлаштуватися, тож вирішив започаткувати власну справу:

"Я швидко змирився з цим, вони ж назад не виростуть, треба продовжувати жити".

Відкрити кіоск планував раніше та встановлення протезів медики відкладали.

"Очікував поки заживить культи, бо не можна було протезуватись, потім поїхав у Харків. Там через коронавірус почались проблеми із постачанням протезів. Я дуже довго чекав. За два дні до повномасштабної війни я приїхав знов у Харків на протезування і відразу довелось звідти їхати".

Олександр Головатий. Суспільне Черкаси

Чотири місяці тому, вперше після травми, Олександр став на протези.

"В мене вони тимчасові. Вони дуже легенькі, а потім мені поставлять нормальні суглоби, коли я навчуся більш менш нормально на цих ходили".

Поки ж — пересувається на кріслі колісному. Та зміни відчуває:

"Перші місяці три я взагалі з квартири не виходив, мені було соромно, що на мене всі дивляться. Зараз я спокійно катаюсь, хай дивляться, хай розуміють, що твориться у світі, що війна не далеко, а близько", — пояснив Олександр.

Все обладнання для власного бізнесу закупив самостійно, з облаштуванням приміщення допомогла громадська організація "Зірка надії". Її очільник Андрій Лихачов розповів, що в межах проєкту "Нове життя" безоплатно протезують військових та організовують їм робочі місця.

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