Близько 03:15 27 березня росіяни атакували безпілотниками деокупований Ізюм Харківської області. Поранень зазнав 62-річний охоронець гімназії, яка частково зруйнувалася внаслідок влучання.
Про це повідомила обласна прокуратура.
Окрім гімназії, пошкоджень зазнали прилеглі житлові будинки. Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.
Шкільна дошка на стіні частково зруйнованої гімназії, Ізюм, Харківська область. Поліція Харківщини
Також освітній заклад армія РФ частково зруйнувала в селі Івашки Богодухівського району, повідомили в поліції Харківщини. Вночі 26 березня по ньому вдарили з мінометів.
Вибиті вікна внаслідок влучання по гімназії в Ізюмі, Харківська область. Поліція Харківщини
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