На Черкащині зайнялися два житлові будинки за добу: у чому причина

У Черкаському районі за добу 26 березня сталися дві пожежі житлових будинків. Вогонь знищив у них меблі та речі домашнього вжитку.
Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.
За словами речниці, у селі Ліпляве горіло перекриття будинку.
"Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку. Аналогічний випадок стався у селі Яблунів", — зазначила Норовкова.
Травм на обох пожежах ніхто не отримав.
Пожежа на Черкащині 26 березня 2024 року. Головне управління держслужби із надзвичайних ситуацій в Черкаській області
У обох випадках причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
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