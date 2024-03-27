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На Черкащині зайнялися два житлові будинки за добу: у чому причина
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На Черкащині зайнялися два житлові будинки за добу: у чому причина

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Пожежники
Пожежа на Черкащині. Головне управління держслужби із надзвичайних ситуацій в Черкаській області

У Черкаському районі за добу 26 березня сталися дві пожежі житлових будинків. Вогонь знищив у них меблі та речі домашнього вжитку.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління держслужби із надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова.

За словами речниці, у селі Ліпляве горіло перекриття будинку.

"Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку. Аналогічний випадок стався у селі Яблунів", — зазначила Норовкова.

Травм на обох пожежах ніхто не отримав.

На Черкащині за добу сталися дві пожежі
Пожежа на Черкащині 26 березня 2024 року. Головне управління держслужби із надзвичайних ситуацій в Черкаській області

У обох випадках причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.

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