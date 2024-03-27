27 березня вісьмом загиблим сумчанам посмертно надали звання "Почесний громадянин міста Суми".
Таке рішення ухвалили під час сесії Сумської міської ради.
Звання "Почесний громадянин міста Суми" посмертно надали загиблим військовослужбовцям Роману Бондаренку, Михайлу Поздєєву, Андрію Лебідю, Роману Прокопенку, Михайлу Барадулі, Володимиру Сущенку, Ігорю Сідякіну, а також загиблому під час виконання професійного обов'язку Володимиру Устименку.
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Що відомо про обстріли Сумщини 26 та 27 березня
- Вночі та зранку 26 березня російська армія здійснила 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.
- Вдень 26 березня армія РФ завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. У цей час в області була оголошена повітряна тривога.
- Протягом дня 26 березня армійці РФ 36 разів завдали ударів по Сумщині. Зафіксовано 181 вибух. Ударів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
- Вночі та зранку 27 березня армія РФ двічі обстріляла Сумську область. Зафіксовано 16 вибухів. Ударів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади.
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