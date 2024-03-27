Мав звичку палити у ліжку: на Полтавщині під час пожежі загинув чоловік

Через ймовірне паління у ліжку виникла пожежа в одному із будинків у селі Оболонь Кременчуцького району Полтавської області. Мертвого господаря оселі рятувальники знайшли на місці, де був осередок загорання.

Пожежа в одному із будинків у селі Оболонь сталося увечері 26 березня. Про це рятувальникам сповістила сусідка, сказала Суспільному речниця обласного управління ДСНС Світлана Рибалко. За її словами, під час гасіння вогню в оселі надзвичайники виявили тіло господаря 1951-го року народження, Його дружини на момент пожежі вдома не було. Згодом вона розповіла рятувальникам, що чоловік мав звичку палити у ліжку.

Тіло чоловіка направили на судмедекспертизу, щоб визначити причину смерті. Попередньо з'ясували, що пожежа виникла через паління у ліжку, розповіла речниця.

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