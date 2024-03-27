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Люди власноруч засипають ями — дорога в селі на Черкащині потребує ремонту. Що каже влада
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Люди власноруч засипають ями — дорога в селі на Черкащині потребує ремонту. Що каже влада

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У селі Чубівка, що на Черкащині, два роки не ремонтували дорогу. Навесні вибоїни стали ще більшими. У Службі автодоріг зазначають, що коштів бракує, тож ремонтують в першу чергу ті шляхи, на які найбільше скаржаться люди.

Громади можуть долучатися до співфінансування ремонту або ж шукати спонсорів, розповів Суспільному директор департаменту будівництва області Ростислав Євмина.

Нині в Чубівці водії змушені маневрувати, аби не лишити в ямі колеса, розповів місцевий житель Василь Дьолог:

"Машина розсипала шлак, то ми набрали його, щоб ямки закидати. Повна безвихідь. Не можна проїхати — то диски поб’єш, то масло по всій дорозі".

Дороги не ремонтували два роки, додав пан Василь. Тому самотужки намагається засипати ями. Та цього вистачить ненадовго:

"Ми такі не одні, ще такі люди є. То камінчиками, то цеглинками закладають ями, бо ріжуться колеса. На якісь два тижні вистачить. А потім воно знову винесеться і знову підсипатимемо".

Дороги в Чубівці
Люди власними силами засипають дороги в селі Чубівка Черкаського району. Суспільне Черкаси

Потрібен ремонт дороги, вважає водій рейсового автобуса Олександр Билина. За тридцять років роботи на маршруті він вивчив кожну вибоїну:

"Перевал переїжджаєш — дороги немає. Таке, що тільки стаєш і дзеркала поправляєш".

Дороги в Чубівці
Водій рейсового автобуса розповідає про погані дороги в селі Чубівка на Черкащині. Суспільне Черкаси

Тому завжди з ним обов’язковий водійський набір: лопата, і трос. Не раз, додав пан Олександр, викопував колесо з багнюки:

"Без лопати та тросу — ніяк, особливо взимку".

Ями відчувають і пасажири. Галина Фартух – власною спиною:

"В кого радикуліт, то треба добре триматися. Чубівкою ж взагалі проїхати неможливо. Немає ж дороги".

Дороги в Чубівці
Пасажири рейсового автобуса, що їде в село Чубівка. Суспільне Черкаси

Стан доріг навесні погіршився, зазначив директор департаменту будівництва обласної військової адміністрації Ростислав Євмина. Та ремонт автошляхів через повномасштабну війну держава не фінансує:

"Законом України «Про державний бюджет» на 2024 рік взагалі не передбачено фінансування на утримання доріг. Ми опрацьовуємо ту базу, яка в нас була з минулого року для того, аби максимально раціонально їх використали на тих напрямках, де це буде можливо", — пояснив Євмина.

Обласними та сільськими дорогами Черкащини опікується Служба місцевих автодоріг, розповів директор Служби Борис Бабій. З його слів, від початку повномасштабної війни коштів на ремонт шляхів спрямовують в чотири рази менше:

"На 2014 рік у нас передбачено фінансування залишків коштів у розмірі 323 мільйонів гривень. Із них 150 мільйонів — експлуатаційне утримання, інше – це капітальні та поточні ремонти. Першочергові ремонтуємо дороги, по яких найбільше звернень і скарг".

Дороги в Чубівці
Дорога в селі Чубівка Черкаського району. Люди засипають ями власноруч. Суспільне Черкаси

Втім, долучитися до співфінансування своїх доріг можуть як громада, так і спонсори, розповів Ростислав Євмина:

"Громади можуть виділити співфінансування, ми включимо ці гроші до нас у бюджет і служба місцевих автодоріг виконає або експлуатаційне утримання, або ремонтні роботи. Якщо ж є якесь підприємство, яке вважає, що дорога в поганому стані, воно може звернутися за дозволом на виконання робіт".

Дороги в Чубівці
Дорога в селі Чубівка Черкаського району. Суспільне Черкаси

Також місцеві жителі можуть написати офіційне звернення з проханням відремонтувати дорогу, додав Борис Бабій. Його розглянуть та рішення залежатиме від того, чи є кошти:

"В першу чергу потрібно звертатися до нас із листом і до департаменту будівництва. Ми, своєю чергою, оглядаємо дорогу, визначаємо об’єми, а департамент приймає рішення про проведення робіт".

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