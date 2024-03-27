У лікарні на Тернопільщині вперше імплантували в серце кардіостимулятор

У Чортківській міській лікарні вперше пацієнту імплантували в серце трикамерний кардіовертер-дефібрилятор. Це — кардіостимуляртор. Про це написали на сторінці медзакладу у соцмережі.

Пацієнту, якого оперували — 69 років. Він із села Горішня Вигнанка. Операцію робили чортківські лікарі виконували спільно із фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, що в Києві.

У Чортківській лікарні вперше імплантували в серце кардіостимулятор. Фото: Чортківська міська рада

"Сам пристрій лікарня безкоштовно отримала від Міністерства охорони здоров’я, його вартість становить понад 300 тисяч гривень. Кардіовертер-дефібрилятор імплантували для відновлення та нормалізації порушень ритму серця. Цей пристрій дозволить ослабленому серцю битися ритмічно. У пацієнтів, яким імплантували такий пристрій, навіть після перенесених інфарктів тривалість і якість життя значно поліпшується", — йдеться у повідомленні.

Кардіостимулятор, який імплантували в серце. Фото: Чортківська міська рада

За словами пацієнта Степана, прізвища якого на сторінці медзакладу в соцмережі не називають, раніше він двічі переніс інфаркт, після того з’явилася тахікардія. Чоловік розповів, що усе частіше скаржився на задишку, втомлюваність, загальну слабкість, йому діагностували повну блокаду лівої ніжки пучка Гіса, що стало показом до імплантації кардіостимулятора.

"Мене у лютому чотири рази госпіталізовували у лікарню з проблемами серця, так далі тривати не могло. Завідувач кардіологічного відділення Тарас Сивак розповів, що Чортківська лікарня отримала від МОЗ ці трикамерні кардіовертери-дефібрилятори і що в мене є усі покази до його імплантації. На жаль, колись не було таких сучасних методів лікування. У суботу мені виконали операцію, ввечері я вже самотужки вставав. Зараз добре себе почуваю, відновлююсь. Через 10 днів після операції їду у Київ на першу перевірку. Вражений і щасливий, що у Чорткові є можливість отримати медичні послуги такого високого рівня", — каже пацієнт.