Аналітики Опендатаботу проаналізували орієнтовно 200 тисяч декларацій посадовців за 2022 рік та виявили в них помилки. Серед тих, хто вказав хибні дані — народний депутат від Рівненщини Віктор М’ялик. Він задекларував понад 500 об'єктів нерухомості і землі та недостовірно зазначив їхню площу, яка сумарно становить "кілька областей України".

Про це в етері "Суспільне. Студія" розповіла парламентська аналітикиня "Руху Чесно", який проводить моніторинг декларацій, Вікторія Олійник.

"Рекорд серед усіх депутатів"

Як йдеться у дослідженні, до Національного агентства з питань запобігання корупції надійшло 1,7 тисячі звернень з проханням подати виправлені декларації.

"Найцікавіша помилка, яку ми зустріли сталася у депутата Віктора М'ялика. Він є власником величезної кількості об'єктів — це рекорд серед усіх депутатів. Коли ми намагалися підсумувати й дізнатися, яка ж загальна площа цих усіх територій, то виходила семизначна сума. Було зрозуміло, що не може один депутат володіти декількома областями за площею, тому ми намагалися зрозуміти, де помилка", — зазначила аналітикиня Вікторія Олійник.

Народний депутат з Рівненщини Віктор М’ялик подав електронну декларацію про доходи за 2022 рік та вказав 556 об’єктів нерухомості. Майже усі об'єкти нерухомості вказані у селі Софіївська Борщагівка на Київщині. Понад 300 об'єктів зазначені як нежитлові приміщення.

"Виявилось, що в одній із площ нежитлового приміщення, він просто вказав цифру, схожу на номер телефону, а не площу того приміщення. Сталася курйозна одруківка, яка наводить нас на думку, що цей нардеп володіє декількома областями України, але насправді це не так. Сподіваємось, що в уточнюючій декларації все ж таки ця помилка буде виправлена", — розповіла аналітикиня Вікторія Олійник.

Декларація з помилковими даними Віктора М'ялика за 2022 рік. Скрин з декларації Віктора М'ялика на сайті НАЗК

Що відомо про Віктора М'ялика

Віктор М'ялик народився 10 травня 1979 року в селі Воронки на Рівненщині. Він є народним депутатом Верховної Ради дев'ятого скликання, входить до фракції “За майбутнє”.

За даними "Руху Чесно", у 2021 році Віктору М'ялику повідомили про підозру за ухилення від сплати податків на суму понад 97 млн грн. За даними слідства, М’ялик розпочав будувати нерухомість у 2012 році, до того, як офіційно почав підприємницьку діяльність. Після зведення житлових будинків він зареєстрував на себе більше 1 200 квартир, які продавав через довірену особу як особисте майно, таким чином сплачуючи податок у розмірі 5% замість 18%.

Дослідження Опендатаботу

З березня 2023 року по березень 2024-го до НАЗК надійшло 1 700 звернень з проханням подати виправлені декларації, з них 1 400 людей скористалося можливістю внести правки.

"Ми бачимо, що люди подають нові виправлені декларації. Це тільки початок, бо зараз йде процес аналізу декларацій, як суспільством, так і НАЗК. Зазвичай помиляються у класичних розділах декларації — це володіння майном, дохід, володіння бізнесом. Наприклад, деякі посадовці вказують, що вони замість графи дохід з ПриватБанку за своїми вкладами, вказують, що вони володіють ПриватБанком. Є помилки у нових розділах — це володіння криптовалютою", — розповів керівник платформи Опендатабот Олексій Іванкін.

Від початку повномасштабної війни до осені 2023 року декларації посадовців не перевіряли. Дані за 2021-2022 роки чиновники мали подати до початку 2023 року, а торішні — до квітня 2024.

"Помилки вони робили завжди. Якщо ми візьмемо статистику за 2020 рік — тоді подали декларації понад один мільйон посадовців. Зараз в нас є 200 тисяч декларацій. Помилок стало уп'ятеро менше, тільки тому, що декларацій стало менше. Це комплексна проблема. Багато помилок технічних і це означає, що НАЗК не робить свої інтерфейси більш кращими", — зазначив Олексій Іванкін.

Аналітики сервісу Опендатабот проаналізували близько 200 тисяч декларацій посадовців та виявили курйозні помилки — мільярдні доходи працівників освіти та АЕС, футболки, домашні тварині.

Працівник Балаклійської міськради Іван Стовповий, у декларації оцінив свій ВАЗ-2106 1978 року в 66 млн грн.

Викладачка Національної академії МВС Юлія Висотенко зазначила, що її чоловік отримав зарплату у 259 млрд грн. До порівняння, у 2021 році заробітки чоловіка складали 259 тисяч гривень.

Очевидну похибку у декларації допустив також майстер третьої категорії на Хмельницькій АЕС Сергій Чопко. Він повідомив, що його дружина, яка працює на АЕС, отримала зарплатню понад 91 млрд грн за 2022 рік. Водночас зарплата самого декларанта склала 284 тисячі за той самий період.

Нардепка Верховної ради України Олександра Устінова у графі "Цінне рухоме майно" повідомила про "собаку-тапки-погризяку" — лабрадора Коді. Також вона задекларувала як цінне майно футболку: "Перша в Україні футболка Ukraine Fuck Corruption".

"Те, як деякі державні посадовці ставляться до заповнення декларацій, наочно демонструє або нерозуміння важливості декларування, або ж зневагу до суспільства. Йдеться про численні помилки, неточності, заповнення невідповідних полей тощо. Водночас відсутність зручного інтерфейсу для виправлення помилок ускладнює процес коригування випадкових неточностей, а відсутність адекватного покарання за помилки у деклараціях — бажання їх уникнути",— прокоментував засновник Опендатаботу.

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