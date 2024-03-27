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Спортсмени з Миколаєва вибороли десять нагород на чемпіонаті України з велоспорту
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Спортсмени з Миколаєва вибороли десять нагород на чемпіонаті України з велоспорту

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Учасники змагання.
Учасники змагання. Фото: Миколаївська ОДА.

Миколаївські спортсмени здобули десять нагород на чемпіонаті України з велосипедного спорту, який відбувся у Житомирі з 22 по 24 березня 2024 року. Всього у змаганнях взяли участь 173 спортсмени з 17 областей країни.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Атлети з Миколаївщини показали результати:

  • Анастасія Чугай — перше місце за сумою трьох турів в індивідуальних перегонах серед жінок та друге місце серед жінок в естафеті на короткому колі;
  • Денис Дюмін — перше місце серед юніорів в естафеті на короткому колі;
  • Руслан Корнієнко — друге місце серед чоловіків за сумою трьох турів в індивідуальних перегонах та друге місце серед чоловіків в естафеті на короткому колі.

Естафета на короткому колі:

  • Анастасія Петрук — друге місце;
  • Ярослава Хміляр — друге місце;
  • Аліна Сметана — третє місце;
  • Крістіна Сметана — третє місце;
  • Валерія Пушкар — третє місце.

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