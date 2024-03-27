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В Житомирі на окремих вулицях не працюють світлофори: що відомо
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В Житомирі на окремих вулицях не працюють світлофори: що відомо

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Світлофори, вулиці, місто, поліцейські, Житомир, 27 березня 2024 року
Патрульні регулюють рух транспорту на перехресті вулиць Київська і Театральна, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Оксана Ковальчук

В Житомирі зранку 27 березня на окремих вулицях міста не працюють світлофори. Зокрема, не працюють світлофори на вулиці Київська та Київському шосе. Регулювання дорожнього руху здійснюють поліцейські.

Про це повідомляють кореспонденти та читачі Суспільного.

В коментарі Суспільному речниця патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Вигівська розповіла, що деякі світлофори вимкнені тимчасово і відновлять свою роботу в обідній час.

"Деякі світлофорні об'єкти тимчасово відключені в місті. Патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху та охорону публічного порядку у зв'язку з проведенням заходів у місті. Робота світлофорів буде відновлена поступово, орієнтовно до 14-ї години", — прокоментувала Суспільному Тетяна Вигівська.

ОНОВЛЕНО на 14.45

Як повідомила Суспільному речниця патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Вигівська, всі світлофори в Житомирі увімкнені та працюють в штатному режимі

В Житомирі на окремих вулицях не працюють світлофори: що відомо
Регулювання руху на одному з перехресть міста, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Оксана Ковальчук

В Житомирі на окремих вулицях не працюють світлофори: що відомо
На дорозі поліцейські надали пріоритет пішоходам, Житомир, 27 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Оксана Ковальчук

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