26 березня на території бази відпочинку "Бережок" у селі Рудня Чернігівського району в річці Десна виявили тіло потопельника 1970 року народження.

Про це повідомляє департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА на своєму сайті.

За словами речниці Нацполіції в області Наталії Слабеняк, чоловік пішов на риболовлю 25 березня та не повернувся. Ознак насильницької смерті не виявили.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок").

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