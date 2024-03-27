Придавив автомобіль: на Полтавщині загинув чоловік

На Полтавщині автомобіль придавив чоловіка, через що той помер. Його тіло направили на судмедекспертизу.
У селі Бугаївка Полтавського району близько 20:00 26 березня чоловіка придавило автомобілем. Про це рятувальникам сповістили його родичі. Ймовірно, він хотів поремонтувати автівку. Для цього підняв її за допомогою домкрату, але машина з’їхала та придавила чоловіка. Про це Суспільному розповіла речниця надзвичайників області Світлана Рибалко. За її словами, рятувальники, які приїхали на місце, вивільнили тіло з-під автомобіля. Причину загибелі людини з’ясовуватимуть під час судмедекспертизи.
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