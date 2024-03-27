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У Запорізькій області за добу сталося три пожежі в природних екосистемах — ДСНС
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У Запорізькій області за добу сталося три пожежі в природних екосистемах — ДСНС

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Пожежа в екосистемі Запорізької області
Рятувальники гасять пожежу, Запорізька область, 18 березня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 26 березня, в екосистемах Запорізької області сталося три пожежі. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Запорізькій області.

За даними рятувальників, пожежі сталися на відкритих територіях у Запорізькому районі. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 1600 кв.м.

У Запорізькій області за добу сталося три пожежі в природних екосистемах — ДСНС
Пожежа в екосистемі, Запорізька область, 18 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Рятувальники закликають громадян відповідально ставитися до виконання елементарних правил безпеки життєдіяльності:

"Людська недбалість часто призводить до масштабних пожеж, які знищують гектари лісових насаджень. У свою чергу, такі загоряння несуть шкоду природі і людському здоров’ю. Дбайте про безпеку і бережіть наш спільний дім!", — йдеться в повідомленні.

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