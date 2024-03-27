Протягом минулої доби, 26 березня, в екосистемах Запорізької області сталося три пожежі. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 27 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Запорізькій області.
За даними рятувальників, пожежі сталися на відкритих територіях у Запорізькому районі. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 1600 кв.м.
Пожежа в екосистемі, Запорізька область, 18 березня 2024. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Рятувальники закликають громадян відповідально ставитися до виконання елементарних правил безпеки життєдіяльності:
"Людська недбалість часто призводить до масштабних пожеж, які знищують гектари лісових насаджень. У свою чергу, такі загоряння несуть шкоду природі і людському здоров’ю. Дбайте про безпеку і бережіть наш спільний дім!", — йдеться в повідомленні.