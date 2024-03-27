В одному з районів Києва тролейбуси змінюють маршрути через ремонт дороги

У Шевченківському районі Києва сьогодні, 27 березня, через дорожні роботи тимчасово змінені маршрути тролейбусів №№ 28, 31.

Про це інформує в Telegram комунальне підприємство "Київпастранс".

Зміни в русі громадського транспорту діятимуть з 11:00 орієнтовно до 13:00.

Тролейбус № 28 курсуватиме від просп. Свободи до Повітрофлотського шляхопроводу;

Тролейбус № 31 — від вул. Милославської до вул. Юрія Іллєнка за власним маршрутом, далі вул. Деревлянська — вул. Білоруська до Лук'янівської площі.

Як пояснили в КМДА, зміни пов'язані з ремонтом асфальтобетонного покриття проїзду між вул. Юрія Іллєнка та вул. Білоруською (Лук'янівська площа).