Побільшало обстрілів. Як живуть люди у місті Часів Яр на Донеччині

У місті Часів Яр збільшилась кількість обстрілів, ще більше руйнувань з'являються у населеному пункті.

Про це повідомив начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус в ефірі "Еспресо".

Обстріли

Він уточнив, що російські військові постійно випускають КАБи.

"Важко спрогнозувати, куди воно прилетить. Є такі мікрорайони в громаді, куди летить постійно, щодня, і вранці, і увечері. КАБи — це страшна річ. Дрони дуже часто відпрацьовують по цивільних людях й цивільних автівках", — розповів Сергій Чаус.

Умови проживання людей

Люди, які лишаються у місті, забезпечені гуманітарною допомогою — продуктами, по можливості, гігієною, воду підвозять комунальники. Також місцеві жителі мають ліки, є можливість отримати консультацію лікаря або поставити крапельницю.

"Є такі мікрорайони в місті, куди ми навіть виїхати не можемо, тому що активність дронів не дозволяє виїжджати на авто... Той час закінчився, коли ми могли виїхати в будь-який мікрорайон, потихеньку почекати, зараз все робиться доволі швидко. Є такі моменти, куди я своїх спеціалістів і сам особисто не поїду", — сказав очільник МВА.

Евакуація

Більша частина людей, які залишились, це люди похилого віку, які не бажають залишати свої домівки, уточнив керівник громади.

"На жаль, люди виїжджають тоді, як руйнуються або критично пошкоджені їхні домівки, таке відбувається кожного дня. Минулого тижня евакуювались три людини, на цьому — одна вже поїхала, дві — якщо все буде нормально, найближчим часом будуть їхати", — розказав начальник МВА.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram