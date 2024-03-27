Врятували двох людей. У Франківську горіла квартира у багатоповерхівці

Увечері 26 березня в Івано-Франківську виникла пожежа у квартирі 9-поверхового будинку на вулиці Гната Хоткевича. Надзвичайники врятували двох людей.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Як йдеться у дописі, у помешканні багатоповерхівки зайнялися речі домашнього вжитку. Рятувальники загасили пожежу. Під час загоряння надзвичайники евакуювали двох людей із задимленої будівлі.
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