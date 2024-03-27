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У Дніпровському районі Києва ліквідовують аварію на водогоні. Рух транспорту ускладнено
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У Дніпровському районі Києва ліквідовують аварію на водогоні. Рух транспорту ускладнено

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На бульварі Верховної Ради, 7-А у Дніпровському районі Києва сталася аварія на магістральному водопроводі. Вода підтопила проїжджу частину. Через ремонтні роботи змінив рух один з автобусів.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Прорив труби діаметром 600 мм стався ввечері 26 березня. На місці працює аварійно-відновлювальна бригада "Київводоканалу". На час ліквідації аварії можливе пониження тиску в водопровідній мережі для споживачів лівого берега столиці.

У патрульній поліції попередили, що на час ремонтних робіт на бульварі Верховної Ради рух транспорту ускладнений. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

У КМДА додали, що через пошкодження водопровідної мережі змінив рух автобус № 45. У напрямку вул. Григоренка він курсує за схемою: вул. Будівельників – вул. Григорія Чупринки – просп. Миру і далі за власним маршрутом.

Що відомо про аварії на інженерних мережах у Києві з початку року

2 березня сталася аварія на водогоні по вул. Січових Стрільців у Шевченківському районі Києва. Без води залишились 16 житлових будинків.

17 лютого у Голосіївському районі ліквідовували аварію на водопровідній мережі. Була пошкоджена труба на розі вулиць Тарасівська та Гетьмана Павла Скоропадського.

8 лютого столичні комунальники усували наслідки аварії на водогоні на просп. Академіка Глушкова. Ремонт призвів до затримки руху тролейбусів у цьому районі.

25 січня на вулиці Хрещатик поблизу метро стався витік води через аварію на водогоні. Наслідки аварії ліквідували наступного дня.

24 січня прорвало трубу на вулиці Михайла Бойчука, 35. Стався витік води на проїжджу частину дороги. Без водопостачання залишилися кілька багатоповерхівок.

Двічі за тиждень на Борщагівці прорвало трубу: витік води стався 13 січня 2024 року на бульварі Жуля Верна. А в ніч на 8 січня через прорив водогону там затопило вулицю і припарковані автівки.

13 січня у Святошинському районі пошкодження труби виявили на просп. Леся Курбаса, 7-Г. Два найближчі житлові будинки залишились без води.

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