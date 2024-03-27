Внаслідок аварії на Волині у авто затисло водія

На автодорозі між селом Сошичне і містом Камінь-Каширський автомобіль злетів у кювет і застряг між деревами.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій області (ДСНС), в пошкодженій машині затисло 28-річного водія. Аварія сталася ввечері 26 березня.

Чоловік не міг самостійно вибратися з авто, але був при свідомості і зателефонував рятувальникам.

Працівники ДСНС бензорізом розпиляли гілля пошкоджених від удару дерев, щоб дістатися до автівки. За допомогою гідравлічного інструменту розрізали деформовані двері і деблокували чоловіка.

З місця аварії водія забрала швидка, нині він у лікарні в місцевій лікарні. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

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