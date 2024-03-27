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НМТ-2024: скільки учасників з Рівненщини зареєструвалося за два тижні і які предмети обрали
ОСВІТАРегіони

НМТ-2024: скільки учасників з Рівненщини зареєструвалося за два тижні і які предмети обрали

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За два тижні реєстрації на складання національного мультипредметного тесту зареєструвалися понад чотири тисячі абітурієнтів Рівненщини. Процес триватиме до 11 квітня. Очікують, що у 2024 році НМТ складатимуть орієнтовно 15 тисяч учасників з області.

Про це 26 березня повідомив завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігор Опольський:

"За оперативною інформацією Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти у Рівненській області станом на 17:00 25 березня, потенційними учасники із 240 населених пунктів області сформували та надіслали на обробку 6 260 унікальних реєстраційних карток, із них — 121 відправлено на доопрацювання, 3 – на розгляд регламентної комісії, зареєстровано – 4 157 осіб". Він зазначив, що обов’язковими предметами є українська мова, математика та історія України.

Із переліку предметів за вибором кількість зареєстрованих учасників така:

  • англійська мова – 1 452;
  • географія – 974;
  • біологія – 902;
  • українська література – 645;
  • фізика – 119;
  • хімія – 60;
  • німецька мова – 5;
  • іспанська мова – 1;
  • французька мова – 0.

Реєстрація на НМТ розпочалася 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. Заповнити дані на складання іспиту потрібно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"Реєстрація учасників — в онлайн-форматі. Це означає, що люди, які перебувають в Україні, живуть на тимчасово окупованих територіях, і ті, хто живе за кордоном, зможуть подати електронну заявку для участі в тестуванні. НМТ буде проводитись у травні-червні. Про те, якого числа, де та на котру годину, — кожен учасник дізнається після реєстрації на своїй персональній сторінці", — зазначав Ігор Опольський.

Під час реєстрації учасники мають вказати особисті дані:

  • реєстраційний номер картки платника податків;
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дату народження;
  • населений пункт;
  • дані документа, що посвідчує особу;
  • контактну інформацію;
  • категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";
  • потребу створення особливих умов.

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