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Кілька днів просидів у колодязі. У Кривому Розі правоохоронці допомогли собаці
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Кілька днів просидів у колодязі. У Кривому Розі правоохоронці допомогли собаці

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Собака, тварини, поліція, Кривий Ріг
У Кривому Розі врятували собаку, який впав на дно колодязя. Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

Поліцейські Кривого Рогу врятували собаку, який декілька днів просидів на дні колодязя.

Про це йдеться на сайті обласної поліції.

Повідомлення про тварину надійшло до поліції 25 березня. Містяни повідомили, що протягом минулого тижня чули жалібне скавчання собаки, але не могли зрозуміти звідки.

"Виявилось, що неподалік знаходиться колодязь глибиною приблизно 8 метрів, у який впав пес. Дивлячись на глибину, у тварини не було можливості вибратися самотужки", — йдеться у повідомленні.

Разом із рятувальниками правоохоронці дістали знесилену тварину. Травм собака не отримав. Його зігріли, нагодували, напоїли водою та шукають йому нових господарів.

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