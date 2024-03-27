Головні новини Дніпра та області 27 березня

Бійці Нацгвардії з Дніпропетровщини розповіли про службу, поранення та рідних

26 березня Національна гвардія України відзначила десяту річницю свого створення. У 2014 році військове формування одними з перших зупиняли російські атаки, а згодом ― повномасштабне вторгнення РФ. До річниці Суспільне розповідає дві історії бійців з Дніпропетровщини. Вони пішли служити навесні 2022 року. До того Євген працював на м’ясній фабриці, а Олександр — провізором. Разом захищали Серебрянський ліс на Луганщині.

Що їх мотивує та надає сил після поранень повертатися на службу – читайте у матеріалі Суспільного.