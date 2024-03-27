Головні новини Дніпра та області 27 березня

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 27 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
У Дніпрі руйнується фасад історичного будинку з гномами
У Дніпрі руйнується фасад історичного будинку з гномами на вулиці Гончара. Від гіпсових фігур відпали частини, а на стінах будівлі помітні тріщини.
Начальниця профільного управління міськради Надія Лиштва розповіла: у вересні 2023 року будинок отримав статус об’єкта культурної спадщини. Але реставрувати пам'ятку зможуть лише за умови укладання з мешканцями спеціального охоронного договору.
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині станом на вечір 27 березня: зведення ОВА
Протягом дня Нікопольщину війська РФ тричі обстрілювали з важкої артилерії та атакували п`ятьма дронами-камікадзе. Потерпали районний центр та Марганецька громада.
Поранена 49-річна жінка. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 12 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач.
Надвечір над Дніпровським районом збили російський безпілотник.
Бійці Нацгвардії з Дніпропетровщини розповіли про службу, поранення та рідних
26 березня Національна гвардія України відзначила десяту річницю свого створення. У 2014 році військове формування одними з перших зупиняли російські атаки, а згодом ― повномасштабне вторгнення РФ. До річниці Суспільне розповідає дві історії бійців з Дніпропетровщини. Вони пішли служити навесні 2022 року. До того Євген працював на м’ясній фабриці, а Олександр — провізором. Разом захищали Серебрянський ліс на Луганщині.
Що їх мотивує та надає сил після поранень повертатися на службу – читайте у матеріалі Суспільного.
Сили ППО знищили крилату ракету на Дніпропетровщині
Близько 16:10 27 березня військові ПвК "Схід" знищили крилату ракету в Дніпровському районі області, повідомили в Повітряному командуванні.
Артобстріл Нікополя військами РФ: загинула людина
Вдень 27 березня військові атакували Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок артобстрілу загинув 55-річний чоловік.
На Дніпропетровщині створили рекордний кептар
На Дніпропетровщині встановили національний рекорд — найбільший святковий вишитий кептар. Його презентували на конференції, присвяченій розвитку легкої промисловості.
Ширина виробу – 2 м і 90 см, довжина – 3 м і 55 см, вага – майже 30 кг. Над його створенням понад місяць працювали пів сотні майстринь зі Львова, Києва, Дніпра, Чернігова, Хмельницького. Долучилися і переселенки.
У Кам'янському завершили опалювальний сезон
Через сприятливі погодні умови у Кам’янському на Дніпропетровщині завершили опалювальний сезон, повідомили у Міненерго.
На території однієї з підстанцій Дніпропетровщини виявили безпілотник – Міненерго
На території підстанції у Дніпропетровській області виявли БПЛА, повідомили у Міненерго. Персонал вивели за межі підстанції та викликали ДСНС. Дрон прибрали з території підстанції.
На Дніпропетровщині відновили електропостачання для понад 2,8 тисячі родин
Впродовж доби, 26 березня, енергетики Дніпропетровщини відновили електропостачання для понад 2,8 тисячі родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок обстрілів. Нині без електропостачання залишається ще 68 домівок.
У Павлограді планують перейменувати 24 топоніми
19 вулиць та п'ять провулків планують перейменувати у Павлограді на Дніпропетровщині. Наразі у місті розпочинають громадські обговорення.
Свій варіант можна подати у письмовій формі до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Павлоградської міської ради — кабінет 100, вулиця Соборна, 95. Або ж на електронну почту: [email protected]. У повідомленні необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові та адресу. Анонімні пропозиції не розглядатимуть.
Трьох жителів Кам'янського підозрюють у шахрайстві
Трьох жителів Кам'янського, що на Дніпропетровщині, підозрюють у шахрайстві. За даними прокуратури, вони ошукали понад 20 людей з різних регіонів України на майже 1,2 мільйона гривень, продаючи неіснуючі товари.
У Кривому Розі правоохоронці допомогли собаці
У Кривому Розі врятували собаку, який декілька днів просидів на дні колодязя, завглибшки приблизно вісім метрів. Травм собака не отримав.
У Дніпрі та області прогнозують туман
Вночі та вранці 27 березня на Дніпропетровщині очікується туман. Про це йдеться на сайті ДСНС регіону.
Видимість складатиме від 200 до 500 метрів. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
Війська РФ атакували Нікопольщину з артилерії
З пів десятка снарядів випустили війська РФ на Нікопольщину у ніч на 27 березня. Під ударом були Червоногригорівська та Мирівська громади. Загиблих та поранених немає.
У Дніпрі відключатимуть світло на двох вулицях: адреси
27 березня через проведення планових ремонтних робіт у Дніпрі з 09:00 до 17:00 живлення не буде за адресами:
- вул. Алли Горської: 96а, 104, 108;
- вул. Робоча: 152.