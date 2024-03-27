Відключення електроенергії у Запоріжжі 28 березня: адреси будинків

28 березня в Запоріжжі в деяких будинках не буде електрики. Відключення пов'язане з терміновими та плановими ремонтами електрообладнання.
Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".
Зокрема, з 8:00 до 17:00 без електрики будуть будинки за адресами:
- вул. Григоренка Петра 25;
- вул. Романтична 6, 14;
- вул. Юності 17 – 29, 20, 22, 24/1, 24, 26;
- вул. Насосна 20, 29;
- вул. Павлокічкаська 28;
- вул. Перспективна 27, 29, 31, 33, 35;
- вул. Посадочна 18, 20, 20 а, 22, 24;
- вул. Фільтрова 20. 24;
- вул. Антарктична 1 – 15, 2 – 28;
- вул. Балка Поповка 178, 179;
- вул. Геологічна 10, 12, 5, 7;
- вул. Луганська 7, 9 – 13, 8 – 14, 18;
- вул. Радіо 12 – 14;
- вул. Юності 3, 15;
- вул. Геологічна 1, 2;
- вул. Радіо 18 а, 18 б, 18/2, 20, 22, 51, 53;
- вул. Ракетна 18, 20, 22, 1 а, 24, 26/1, 28 – 40, 27, 3, 13, 31, 35 а;
- вул. Романтична 7, 67;
- вул. Антарктична 17 – 21, 30 – 50, 50 а, 45 – 51;
- вул. Радіо 36, 38, 54 – 58, 55 – 61;
- вул. Ракетна 15, 38 а, 44, 39, 41, 43;
- вул. Юності 31 – 45, 47, 49 – 57.
З 8:00 до 15:00
- бул. Шевченка 10 А, 4, 4 А, 6, 8;
- вул. Леоніда Жаботинського 11, 13, 15, 3, 5, 7, 7 А, 9;
- пр. Соборний 165, 167, 169, 171.
З 9:00 до 14:00
- вул. Адміральська 1 – 9;
- вул. Лесі Українки 4 – 8;
- вул. Сергія Синенка 29 – 39, 41, 43 – 47, 45 а;
- вул. Трегубова 20 – 24, 26 – 32, 41 а.
З 9:00 до 17:00
- вул. Фортечна 2 в;
- вул. Культурна 177 а;
- вул. Арсена Коваленка 185;
- вул. Славутича 99–115, 119–143, 96–142;
- вул. Тичини 44–68, 74–88, 71–77, 81–119.
З 11:00 до 17:00
- вул. Арсена Коваленка 1 а, 3 а, 197, 97 а, 117 – 149, 145 а, 145 б, 147 а, 147 б, 125 в, 125 б, 127 а, 135 а, 137 а, 143 а, 143 б;
- вул. Бориспільська 70, 72;
- вул. Вінницька 111 – 113;
- вул. Грибоєдова 42 – 50 а, 37 – 41, 48 а, 52 а;
- вул. Марата 56 – 58;
- вул. Музейна 41 – 49, 44 – 50;
- вул. Пугачова 53, 58, 55, 57;
- вул. Трансформаторників 2 – 68, 3 – 65, 36 а, 72, 72 а, 67 а, 67 – 129, 74 – 140.
Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії на наступні дні можна ознайомитись за посиланням.
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