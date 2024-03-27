Протягом минулої доби, 26 березня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 386 ударів по містах та селах Запорізької області:

авіаційний — по по Малинівці;

п'ять разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;

46 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;

334 рази з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Вербового.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 39 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також минулої доби, 26 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ сім разів атакувала позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, в Генштабі ЗСУ.

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