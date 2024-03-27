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Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по семи населених пунктах Запорізької області
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Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

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Обстріли по запорізькій області в березні 2024
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 26 березня 2024. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Протягом минулої доби, 26 березня, російські військові атакували сім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по семи населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Загалом армія РФ завдала 386 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • авіаційний — по по Малинівці;
  • п'ять разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
  • 46 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
  • 334 рази з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Вербового.
Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по семи населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Надійшло щонайменше 39 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Упродовж доби армія РФ завдала 386 ударів по семи населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Також минулої доби, 26 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ сім разів атакувала позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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