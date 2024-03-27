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Сімсот шістдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Сімсот шістдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Навчання українських військових у Великій Британії
Навчання українських військових у Великій Британії. Джерело: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ніч з 26 по 27 березня в Одеській області минула без сигналів повітряної тривоги. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.

У селищі на Одещині дві вулиці перейменували на честь загиблих військових

У селищі Саврань Одеської області з’явились дві вулиці на честь полеглих захисників — Вдовиченка Олександра Героя України та Янкового Андрія. Церемонія вручення адресних табличок відбулась 27 березня.

Сімсот шістдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
Адресна таблиця з іменем Олександра Вдовиченка. Фото: Савранська селищна рада

Сімсот шістдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
Адресна таблиця з іменем Олександра Вдовиченка. Фото: Савранська селищна рада

Передавали інформацію про військові та інфраструктурні обʼєкти: СБУ затримала одесита та киянина

СБУ затримала агентурну групу ФСБ, до якої входив одесит, повідомили в Офісі Генпрокурора. Йому оголосили підозру у держзраді.

За даними слідства, чоловік влаштувався експедитором в компанію, яка постачає харчові продукти військовим. Таким чином він встиг передати дані щодо восьми місць дислокації підрозділів Сил оборони в Одесі.

Сімсот шістдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
Затримання одесита, якого підозрюють у держзраді. Фото: СБУ

Загинув на Донеччині: в Одеській області попрощаються з військовим

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув житель Южного Одеської області Юрій Стецюк. Прощання із захисником відбудеться 28 березня. Цей день в громаді оголосили Днем жалоби.

Сімсот шістдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області
Загиблий Юрій Стецюк. Фото: Южненська міська рада

За добу Сили оборони 67 разів вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня.

У Чорному морі відсутні російські кораблі

​​Станом на 07:30 в Чорному та Азовському морях відсутні російські кораблі, повідомили у ВМС ЗСУ.

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