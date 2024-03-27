Сімсот шістдесят третій день війни. Хроніка подій в Одеській області

За добу Сили оборони 67 разів вступали у бойові зіткнення з російськими окупантами — Генштаб

Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня.