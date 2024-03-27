Ukraina Mudafaa quvetleri, «Kostântın Olşanskıy» büyük desant gemisini druşlakqa çevirdi — saban ayınıñ 24-ünde Aqyarda «Neptun» raketa kompleksinen ateş neticesinde BDGniñ suv astındaki qısmı bozuldı. Aynı zamanda 2014 senesi işğalciler gemini pek tez zapt ettiler, çünki o zaman olarnıñ on qatlı imtiyazı bar edi — 20 insanğa sarı 200 insan edi.

Arbiy-deñiz mütehassısı, Defence Express nezaretçisi, istifağa çıqqan I. seviyeli kaptan Volodımır Zablotskıy Suspilne Qırımğa bunı añlattı.

«Kostântın Olşanskıy» BDGniñ hususiyetleri

Böylece, 1985 senesi Şura Birliginiñ ADQniñ siparişine leh Gdansk şeeriniñ «Şimaliy verf» gemi verfinde 775. leyhalı «Kostântın Olşanskıy» BDG yapıldı. Qaradeñiz flotu bölüngen soñ o, Ukraina ADQe keçti.

Mütehassısnıñ sözlerine köre, gemini bermeden evel ruslar anda mümkün olğan er şey yoq ettiler, gemini baltallarnen yoq ettiler. Onı tamir etmege mecbur qaldılar. Geminiñ korpusı ve motorı normal alda edi, ukrainler bu meseleni çezmege becerdiler.

«Eñ yahşı gemilerden biri edi, o yalday, «Ğetman Sağaydaçnıy» fregatınen beraber ecnebiy ülkelerge, şu cümleden AQŞa, yaldap kete edi. Bu, belli bir seyaat edi. Ekinci, amma müim olğan seyaatı, Suriyede, şu cümleden ukrain vatandaşlarınıñ bulunğanı Trıpolda içtimay cenk başlağan vaqıt Ukraina vatandaşları ve ecnebiylerni qurtarıcı seyaat edi», — dep añlattı o.

BDG 10 tank, deñiz askerleriniñ bir taqımı ya da aynı ağırlıqtaki BTRler ve başqa tehnika, ya da yükni içere ve episini bir yalığa alıp ketire bile. Şu cümleden, plâj yanına kelmek ve «toprağa oturmayıp» askerler yalığa çıqa bileler.

«O böylece quruldı ki, eñ büyük uzun qısmında kögertesi bar. O, soñundan - anda açoq panel bar - tehnika alıp, onı çıqara bile. Bundan ğayrı, geminiñ desantnıñ ateş destegi sisteması bar. O, «Ğrad»ğa beñzey — kursqa ateş açqan reaktiv sistemadır, üç ateş dalğasını aça bile. Yani o, yalının yanına kelip duşmanğa ateş aça, öz desantını ateş vastasınen destek ete bile. Özüni mudafaa etmek içün onıñ arqa qısmında 57 mm kalibrli eki topu ve pulemötleri bar. Taqımı, Ukraina ADQniñ terkibinden 75 insan edi, cihazlarnı

esapqa alsaq, 90 insandan ibaret ola edi — zambitler, miçnalar ve gemiciler», — dep mutehassıs qayd etti.

2014 senesi «Kostântın Olşanskıy»nıñ zapt etilmesi

2014 senesi saban ayınıñ 6-sınıñ gecesi Ukraina ADQniñ altı arbiy gemisinen beraber çoq kögerteli, yalpaq tüplü desant gemisi «Kostântın Olşanskıy» Doñuzlav gölünde bloklandı. Rusiye ADFnıñ QD flotunıñ komandanı, işten çıqarılğan bir qaç gemini battırdı.

«Bu, Ukraina ADQniñ terkibinde olğan eñ büyük desant gemisi edi, onen beraber «Kirovohrad» orta desant gemisi ve eki tralşçık «Çernihiv» ve «Çerkası» edi. Ve küçük reyd tralşçığı «Geniçesk» edi. Anda reydde turğan beş gemi», — dep Zablotskıy añlattı.

Özü deñizge çıqamay edi. Doñuzlavdaki «Novoozerne» bazası zapt etilüv telükesi peyda olğan vaqıt komandanlar, cenkleşe bilgen ve bu taqımnıñ ortası olğan ukrain gemilerine gölniñ ortasına çıqıp beklemege emir ettiler. Gemiler suv yedegi, yermay mahsulatı ve silâ alıp, taqımnıñ komandanınıñ bayrağı astında turıp toqtadılar ve areket etmek içün beklediler.

«O zaman duşman birinciden bazanı blokladı, bundan soñ onı qanunsız zapt etti, ve bazanıñ komandanınıñ hain nazar noqtası sebebinden böyle vaqia oldı. Komandan, teslim olmağa ve muqavemet etmemege emir etti. Ve o, «Olşanskıy»da olğan taqımnıñ komandanına da bütün gemilernen yalının yanına yaldap kelmege, bayraqlarını tüşürmege, duşmanğa teslim olmağa emir etti. O bunı yapıp, Ukrainağa qarşı hainlik yaptı. «Çerkası» gemisinden ğayrı, bütün gemiler emrine riayet ettiler. «Çerkası» ise o yerge yaldap ketmege red etti ve reydde qaldı. O zaman gemiler yalının yanına keldiler, taqımlarnıñ çoqusı olardan çıqtı, 90 insandan tek 20si, ayrıca zambitler, qalğan «Olşanskıy»nıñ taqımı yañıdan ukrain bayrağını kötermege qarar berdi, bunı yaptı ve öz başına yalıdan ketti ve «Çerkası» yanında gölniñ ortasına reydge qayttı», — dep Defence Express nazaretçisi qayd etti.

10 kün devamında saban ayınıñ 24-üne qadar bazı gemiler Qara deñizge çıqmağa tırıştılar. Saban ayınıñ 24-ünde Qırımda bu taqımlardan soñki «Kostântın Olşanskıy» zapt etildi. Anda 20 zambit bar edi, olarnıñ başı II. seviyeli kapitan Dmıtro Kovalenko edi. Olar enid muqavemet kösteremediler, olarnıñ çaresi yoq edi, çünki qarşıvlandı.

«BDGniñ yanına duşmannıñ üç desant gemisi yaldap keldiler. Bazı bilgilerge köre, anda gemini tezce zapt etken tahminen 200 deñiz askeri bar edi. Amma taqım buña azır edi, duşmanlar geminiñ kögertesine çıqqanda olar muqavemet köstermege başladılar, amma 20 ve 200 arasında farq büyük — on qatlı imtiyaz», — dep mütehassıs qoştı.

Gemiden çıqmadan evel ukrain deñizcileri ukrain bayrağını tantanalı tarzda tüşürip, yanına aldılar ve geminiñ sistemalarını bozdılar. O bozulğan soñ arbiy vazifelerni yapamay edi. Bunıñ içün işğalciler BDGni yalığa buksirnen alıp ketirdiler.

«Bir versiyağa köre, ücüm başlağan soñ zambitler «Olşanskıy»nı battırmağa teklif ettiler, amma şöyle sebepleri bar edi: bu bizim gölümiz, bu Ukrainadır, anda yermay canlılarnı kirletecek, göl ölecek. Tüşünciler normal, adamcasına edi. İşğalcilerniñ ise bir vazifesi bar edi — onı zapt etip, öz üç renkli paçavrasını kötermek», — dep istifağa çıqqan I. seviyeli kaptan qayd etti.

İşğalciler zapt etilgen «Kostântın Olşanskıy» BDGnen ne yaptılar

Ukrain gemileri zapt etilgen soñ olar, rus bayraqları astında Aqyarğa ketirildi, bundan soñ Qırım da işğal etildi. «Kostântın Olşanskıy» resmiy olmağan şekilde Qaradeñiz flotunıñ (QF) desant gemileriniñ 30. Taqımınıñ terkibine kirsetildi, amma o yaldap ketmey edi, bunıñ içün onı birazca toqtata edi: başqa gemilerni tamir etmek içün onıñ qısımlarını alıp çıqardılar.

Soñunğace başqa gemilernen o, Aqyarda buluna edi, amma ayrı yalıda edi. Anda tehnikiy alda tutqanı rus taqımı buluna edi. Taqım, başqa gemilerniñ tamiri içün bu geminiñ qısımları alınıp çıqarılğanını körmemezlikke ura ediler.

«Amma açıq tecavuznıñ muvafaqiyetli neticesi yoq olğan ve duşmannıñ çoq gemisi, ayrıca soñ derecede müim olğan desant gemisi, mahv etilgen soñ bu gemini tamir etmek kerekligini añladılar ve QFnıñ komandanına riayet etken 13. Arbiy zavodğa alıp ketirdiler. Desant gemileri, qırım taqmınıñ logistikasını temin eteler, yük, silânı alıp ketireler. Onı tamir etmege başladılar, keçken sene bozulğan «Minsk» BDGden bazı qısımlarnı alıp çıqardılar. Belki de başqa gemilerniñ qısımlarını alıp çıqarğanlar. Amma o anda edi ve o birisi kün Ukraina Mudafaa quvetleriniñ ateşine oğradı», — dep Zablotskıy ayttı.

Ukraina Mudafaa quvetleriniñ «Kostântın Olşanskıy»ğa ateşi

Mütehassıs añlattı ki, USQniñ vazifesi işğalcilerniñ BDGni tamir etmesine yol bermemek, onı yoq etmek degil, bozmaq edi.

«Bozulğan gemi — gemi degildir. O suvdadır, amma yaldap ketemez ve yük alıp ketiremez. O, yaldağan yedek olaraq qullanıla bilir», — dep ayttı o.

Bundan ğayrı, ruslarğa yañı gemilerni almasına yol bermemek edi. 13 arbiy gemisiniñ yarısı yoq etildi ve tamamınen bozuldı, tamir etilemez. Olar arasında «Oleneğorskıy ğornâk» ve «Minsk». RF QFnıñ tolu miqyaslı tecavuznıñ başlanğıcında Qara deñizdeki yedi gemisinden tek eki qaldı — «Orsk» ve «Mıkola Filçınkov». Mudafaa quvetleri, bu sayını daa qısqartamağa qarar berdiler.

«Onıñ («Kostântın Olşanskıy» - muar.) yanında yalıda raketa patladı. Aytalar ki, bu tesadufen oldı, gemige uracaq ediler. Men tüşünem ki, bu tesadufen degil edi. Gemini saqlamaq kerek edi, bunıñ içün de raketa yalıda patladı. Ya böyle patlama gemi yanında yalıda olsa? Demek ki, geminiñ suv üzerindeki qısmı, raketanıñ parçalarınen bozuldı. Anda zırh yoq, bir şey yoq. Onıñ içinde olğan er şey — kabelleri, elektrik cihazları ve başqa çoq şey deñiştirmek kerek. Yani geminiñ suv üzerindeki qısmını nasıldır druşlakqa çevirdiler, maqsadı böyle edi. Şimdi ise eñ az yaqın kelecekte «Yamal» ve «Azov» kibi onı tamir etmege ümüdi yoq. Olar da bozuldı, amma yoq etilmedi. «Azov» yanında da yalıda raketa patladı, o yanında edi. «Yamal»nıñ burnuna raketa urdı, ve bizim istihbaratımıznıñ bilgilerine köre, onıñ vaziyeti kritiktir. Ondan suv alıp çıqaralar. Yani bata bilir», — dep Zablotskıy qayd etti.

İşğalciler içün gemilerniñ bozulmasınıñ neticeleri

Onıñ sözlerine köre, işğalciler içün tonnalıqnıñ (silâ alıp ketire bilgen gemiler) mevcudiyeti kritiktir. Ne qadar çoq gemi, tonnalıq daa büyük olur ve o qadar çoq öldürici silâ alıp ketire bilirler. Bundan soñ o, Ukrainadaki cenübiy cebege yollanır ve ukrain askerlerini öldürir, kritik astyapığa ateş açar.

«Bunıñ içün ne qadar az gemi olsa, qalğanlarnı daa çoq qullanırlar. Ve böylece bizim vastalarımız olarnı daa qolay zapt ve mahv ete bilirler. Biz bunıñ üzerinde çalışamız ve beceremiz», — dep mütehassıs qayd etti.

Saban ayınıñ 23-24. künleri Aqyar ve Sarabuzğa ücümler neticesinde işğalcilerniñ ğayıpları aqqında ne bilemiz

«Yamal» BDG ve «Azov» BDG bozuldı ve çoq zamanğa çalışamazlar;

«İvan Hurs» istihbarat gemisi bozuldı ve çoq zamanğa çalışamaz;

Qırımnıñ işğali vaqtınca Ukraina ADQden zapt etilgen «Kostântın Olşanskıy» BDG bozuldı ve çoq zamanğa çalışamaz;

Aqyarda RF QFnıñ alâqa merkezi bozuldı;

Aqyarda RF QFnıñ astyapı obyekti bozuldı;

Aqmescit rayonınıñ Sarabuzda yermay işlep çıqarıcı zavodnıñ yermay yedegi ve yermaynen eñ az üç tsisterna bozuldı.

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