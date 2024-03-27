Армія РФ обстріляла Краснопільську та Зноб-Новгородську громади на Сумщині

Вночі та зранку 27 березня армія РФ двічі обстріляла Сумську область. Зафіксовано 16 вибухів. Ударів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
По Краснопільській громаді були удари з мінометів (10 вибухів).
У Зноб-новгородській зафіксували артобстріл (6 вибухів).
Також в ніч на 27 березня у небі над Сумщиною сили ППО знищили два російські БпЛА типу “шахед".
Що відомо про обстріли Сумщини протягом доби 26 березня
- Вночі та зранку російська армія здійснила 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 30 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися Білопільська, Краснопільська та Хотінська громади.
- Вдень армія РФ завдала авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. У цей час в області була оголошена повітряна тривога.
- Протягом дня армійці РФ 36 разів завдали ударів по Сумщині. Зафіксовано 181 вибух. Ударів зазнали Степанівська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська та Середино-Будська громади.
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