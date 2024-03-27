Пожежне авто від німецьких волонтерів передав своїм колегам на Харківщини німецький рятувальник Нільс Таль. Він приїхав в Україні навесні 2022 року, і з того часу допомагає гасити пожежі, спричинені обстрілами — працював, зокрема, у Куп’янську, Бахмуті, Херсоні.

Машину рятувальники Харківщини отримали від німецької громадської організації "Місія СірЕт".

"Вони запитали: "Куди можна передати авто?". Я сказав, що перевезу його на Харківщину, бо це стратегічно важливе місце, яке постійно під обстрілами", — сказав Нільс Таль.

Нільс Таль працював з українськими колегами у Харкові та Куп’янську. Розповідає, крім гасіння, допомагав рятувальникам опановувати нове обладнання, яке передавали європейські волонтери.

"З точки зору європейця, українцям не завадили б маленькі тонкі пожежні рукави — вони легші і використовують менше води. Цей пожежний автомобіль має різні варіанти повного приводу, він дуже маневровий. Він може перевозити 2 400 літрів води та 3 людей і містить піноутворювач. Ці функції та ресурси стануть у пригоді екстреній службі в Харківській області, особливо в сільській місцевості та на вузьких вулицях", — говорить рятувальник.

Пожежну машину передадуть у Буди — селище у передмісті Харкова. Заступник начальника 4-го державно-рятувального загону Сергій Хідіров говорить, місцеву команду часто залучають для допомоги підрозділам у суміжних районах.

"Цей автомобіль, наскільки я вже встиг ознайомитися з його технічними характеристиками, дозволить нам вивозити добрий запас води для ліквідації пожеж. Також він оснащений баками з піноутворювачем. Він повнопривідний, що дуже-дуже важливо для теперішньої ситуації, коли підрозділам необхідно долати шляхи ґрунтовими дорогами там, де є необхідність високопрохідності", — говорить Сергій Хідіров.

Пожежник Нільс Таль говорить, у порівнянні з початком повномасштабної війни зараз передавати допомогу для України з Європи стало важче, але він планує продовжувати це робити.

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