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Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія
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Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія

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Військовий з Кременчука Ігор Турмій на початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, аби доєднатися до ЗСУ. Захищаючи країну, у березні 2023 його поранили поблизу міста Красногорівка Донецької області. Наступного місяця воїн помер у лікарні.

Про це Суспільному розповіла мати загиблого військового Анна Турмій.

Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія
Ігор Турмій пішов захищати Україну добровольцем. Фото Олександра Іценка, колаж Суспільного

"Він був патріотом. Де б він не був, він завжди з собою возив прапор. І сам приїхав він, як тільки почалася війна. Навіть я була з ним в Естонії, він мені ні слова не сказав і поїхав в Україну. І вже 10 березня він вже був у ТЦК тут оформлений, і пішов в 71-шу бригаду", — розповіла мати полеглого воїна.

Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія
Мати та дружина полеглого воїна Ігора Турмія. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

Ігор Турмій воював на Донецькому напрямку. Зокрема, брав участь у боях за Бахмут.

"Він отримав контузії і втратив зір. І він на Новий Рік приїжджав (це з 2022 на 2023 рік) і казав: "Я їду в Київ робити операцію". Я тоді з ним хоч побачилася, поговорила", — ділиться спогадами про сина Анна Турмій

Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія
Ігор Турмій із донькою та дружиною. Фото Олександра Іценка, колаж Суспільного

22 березня 2023 року військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу міста Красногорівка Донецької області. 2 квітня Ігор Турмій помер у київській лікарні.

Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія
Родина Ігора Турмія. Суспільне Полтава/Суспільне Полтава

"У нього були дуже несумісні із життям поранення. Дуже багато було в ньому осколків, він весь був поломаний, розірваний, і ще й в голові були осколки. Але на обличчі він був дуже красивий, ні подряпинки не було. Він лежав просто, як спить. 2 квітня мені рано вранці зателефонували. Я бачу київський номер, мені не знайомий. І черговий лікар сказала, що без п’ятнадцяти три ранку Ігорьок помер", — додала мати загиблого військового Анна Турмій.

Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія
Воїнові був 31 рік, він мав звання молодший сержант. Фото Олександра Іценка, колаж Суспільного

Не встигла попрощатися із чоловіком його дружина Ольга. На той час з донькою вона була у Швейцарії.

Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія
Дитячий портрет військовослужбовця Ігора Турмія. Суспільне Полтава

"1 квітня ми з донькою виїхали зі Швейцарії. Першу добу ми вже проїхали, а в мене не було Інтернету, роумінгу, я була без зв’язку в дорозі. І я попросила жіночку роздати мені Інтернет. Мені починають 2 квітня приходити сповіщення від людей: "Співчуваємо", "Тримайся". А я взагалі не розумію, у чому справа. Я телефоную мамі, питаю: "Як там Ігор, ви у нього були чи ні?". Кажу ж їй, що мені приходять такі повідомлення. Вона каже ні, то помилка, ми ще у Ігоря не були. І тут буквально 5 хвилин — і мені передзвонює мій батько весь в сльозах, що Ігор загинув. І я дуже шкодую що не встигла з ним попрощатися", — розповіла дружина полеглого воїна.

Повернувся із-за кордону і пішов у ЗСУ: історія полеглого воїна із Кременчука Ігоря Турмія
Ігор Турмій із донькою. фото О.Турмій/Суспільне Полтава

За указом президента України, Ігоря Турмія посмертно нагородили орденом "За мужність" третього ступеня.

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