Військовий з Кременчука Ігор Турмій на початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону, аби доєднатися до ЗСУ. Захищаючи країну, у березні 2023 його поранили поблизу міста Красногорівка Донецької області. Наступного місяця воїн помер у лікарні.
Про це Суспільному розповіла мати загиблого військового Анна Турмій.
"Він був патріотом. Де б він не був, він завжди з собою возив прапор. І сам приїхав він, як тільки почалася війна. Навіть я була з ним в Естонії, він мені ні слова не сказав і поїхав в Україну. І вже 10 березня він вже був у ТЦК тут оформлений, і пішов в 71-шу бригаду", — розповіла мати полеглого воїна.
Ігор Турмій воював на Донецькому напрямку. Зокрема, брав участь у боях за Бахмут.
"Він отримав контузії і втратив зір. І він на Новий Рік приїжджав (це з 2022 на 2023 рік) і казав: "Я їду в Київ робити операцію". Я тоді з ним хоч побачилася, поговорила", — ділиться спогадами про сина Анна Турмій
22 березня 2023 року військовий отримав поранення під час виконання бойового завдання поблизу міста Красногорівка Донецької області. 2 квітня Ігор Турмій помер у київській лікарні.
"У нього були дуже несумісні із життям поранення. Дуже багато було в ньому осколків, він весь був поломаний, розірваний, і ще й в голові були осколки. Але на обличчі він був дуже красивий, ні подряпинки не було. Він лежав просто, як спить. 2 квітня мені рано вранці зателефонували. Я бачу київський номер, мені не знайомий. І черговий лікар сказала, що без п’ятнадцяти три ранку Ігорьок помер", — додала мати загиблого військового Анна Турмій.
Не встигла попрощатися із чоловіком його дружина Ольга. На той час з донькою вона була у Швейцарії.
"1 квітня ми з донькою виїхали зі Швейцарії. Першу добу ми вже проїхали, а в мене не було Інтернету, роумінгу, я була без зв’язку в дорозі. І я попросила жіночку роздати мені Інтернет. Мені починають 2 квітня приходити сповіщення від людей: "Співчуваємо", "Тримайся". А я взагалі не розумію, у чому справа. Я телефоную мамі, питаю: "Як там Ігор, ви у нього були чи ні?". Кажу ж їй, що мені приходять такі повідомлення. Вона каже ні, то помилка, ми ще у Ігоря не були. І тут буквально 5 хвилин — і мені передзвонює мій батько весь в сльозах, що Ігор загинув. І я дуже шкодую що не встигла з ним попрощатися", — розповіла дружина полеглого воїна.
За указом президента України, Ігоря Турмія посмертно нагородили орденом "За мужність" третього ступеня.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: