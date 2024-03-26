Псують дороги: в Києві побільшало перевантажених вантажівок

У Києві побільшало вантажівок, які пересуваються містом з перевищенням максимально допустимої ваги.

Про це інформує "Центр організації дорожнього руху".

Зранку 25 березня представники комунального підприємства та "Укртрансбезпеки" зафіксували п'ять вантажівок, які мали візуальні ознаки перевантаження, що згодом підтвердилось. Усього з початку 2024 року зважили 2 947 авто.

Зазначається, що перевантажені вантажівки — одна з причин псування дорожнього покриття. Контроль на вагових комплексах проводять за трьома адресами:

с. Проліски, вул. Броварська;

Київ, вул. Велика Окружна, 5;

м. Київ, Столичне шосе, біля АЗС "АМІК".

"За інформацією "Укртрансбезпеки", деякі водії вантажних авто оминають контрольно-пропускні пункти, користуючись заїздами через житлові масиви, де руйнують дороги", — йдеться в повідомленні.