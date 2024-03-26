Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб

Сили оборони України відбили чотири атаки армії РФ на Оріхівському напрямку поблизу населених пунктів Роботине та Вербове на Запоріжжі, а також в районі Старомайорського на Донеччині.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку російські військові, за підтримки авіації, чотири рази атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Окрім цього у Генштабі повідомили, що російські військовослужбовці завдали авіаційного удару поблизу Малинівки, а також обстріляли з артилерії та мінометів територію близько 15 міст та сіл Запорізької області, серед яких Червоне, Білогір'я, Щербаки та П'ятихатки.

Раніше Суспільне повідомляло, що армія РФ завдала 380 ударів по території восьми населених пунктів Запорізької області.

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