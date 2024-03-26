НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиГенштабЗСУРегіони

Сили оборони України відбили чотири атаки на Оріхівському напрямку — Генштаб

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Оперативна інформація за 26 березня: ЗСУ відбили 4 атаки РФ на Оріхівському напрямку
Танк української армії. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України відбили чотири атаки армії РФ на Оріхівському напрямку поблизу населених пунктів Роботине та Вербове на Запоріжжі, а також в районі Старомайорського на Донеччині.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку російські військові, за підтримки авіації, чотири рази атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Окрім цього у Генштабі повідомили, що російські військовослужбовці завдали авіаційного удару поблизу Малинівки, а також обстріляли з артилерії та мінометів територію близько 15 міст та сіл Запорізької області, серед яких Червоне, Білогір'я, Щербаки та П'ятихатки.

Раніше Суспільне повідомляло, що армія РФ завдала 380 ударів по території восьми населених пунктів Запорізької області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Обстріли Сумської області, обстріли Сумщини
181 вибух: російська армія завдала ударів по десяти громадах Сумської області
Ракета
У росіян проблем із "Цирконами" набагато більше, ніж з "Кинджалами" — експерт
Священник, держзрада, Сумська область
"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
На початок