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"10 років окупації та опору Криму": до річниці створення "Крим.Реалії" у Києві відкрилася фотовиставка
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"10 років окупації та опору Криму": до річниці створення "Крим.Реалії" у Києві відкрилася фотовиставка

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Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії"
Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" . Фото: Суспільне Крим

У Києві 26 березня відкрилась фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" з нагоди десятої річниці створення проєкту "Радіо.Свобода" — "Крим.Реалії". Журналісти видання ризикували своєю свободою, здоров’ям, перебували постійно під тиском, підозрою, але продовжували виконувати свою роботу безпосередньо з окупованого півострова.

Про це повідомила кореспондентка Суспільне Крим.

На виставці представили 26 фотографій журналістів "Крим.Реалії" та "Радіо.Свобода", які створені на окупованому півострові з 2014 по 2022 рік. Зокрема, Антона Наумлюка, Станіслава Юрченка, Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова, Олександри Сурган, Еміне Джеппар, Езабера Пінхаса, Євгена Жука, Анатолія Кримського, Володимира Притули та громадянських журналістів "Кримської солідарності".

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Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим
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Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим
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Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим
1
Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим
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Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим
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Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим

Як наголосив головний редактор "Крим.Реалії" Володимир Притула, у річницю видання немає бажання святкувати, адже проєкт створювався у складних умовах.

"Це для нас дуже важлива дата і нам важливо відзначити її. Ця фотовиставка — це роботи наших журналістів, які протягом десяти років працювали в Криму. Часто ризикували своєю свободою, здоров’ям, перебували постійно під тиском, підозрою, за ними постійно шпигували. Втім, вони виконували свою роботу. І у нас зібрався величезний архів за 10 років окупації. З іншого боку — це було 10 років спротиву кримчан цій окупації. Ми намагалися зафіксувати це. Тут на цій виставці абсолютний мінімум того, про що писали й відображали "Крим. Реалії", — розповів Притула у коментарі Суспільне Крим.

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