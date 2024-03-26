У Києві 26 березня відкрилась фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" з нагоди десятої річниці створення проєкту "Радіо.Свобода" — "Крим.Реалії". Журналісти видання ризикували своєю свободою, здоров’ям, перебували постійно під тиском, підозрою, але продовжували виконувати свою роботу безпосередньо з окупованого півострова.

Про це повідомила кореспондентка Суспільне Крим.

На виставці представили 26 фотографій журналістів "Крим.Реалії" та "Радіо.Свобода", які створені на окупованому півострові з 2014 по 2022 рік. Зокрема, Антона Наумлюка, Станіслава Юрченка, Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова, Олександри Сурган, Еміне Джеппар, Езабера Пінхаса, Євгена Жука, Анатолія Кримського, Володимира Притули та громадянських журналістів "Кримської солідарності".

Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим Фотовиставка "10 років окупації та опору Криму у фотографіях журналістів Крим.Реалії" Фото: Суспільне Крим

Як наголосив головний редактор "Крим.Реалії" Володимир Притула, у річницю видання немає бажання святкувати, адже проєкт створювався у складних умовах.

"Це для нас дуже важлива дата і нам важливо відзначити її. Ця фотовиставка — це роботи наших журналістів, які протягом десяти років працювали в Криму. Часто ризикували своєю свободою, здоров’ям, перебували постійно під тиском, підозрою, за ними постійно шпигували. Втім, вони виконували свою роботу. І у нас зібрався величезний архів за 10 років окупації. З іншого боку — це було 10 років спротиву кримчан цій окупації. Ми намагалися зафіксувати це. Тут на цій виставці абсолютний мінімум того, про що писали й відображали "Крим. Реалії", — розповів Притула у коментарі Суспільне Крим.

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