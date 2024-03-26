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"У мене життя змінилося". У сумській лікарні втретє пересадили нирку
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"У мене життя змінилося". У сумській лікарні втретє пересадили нирку

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Хронічне захворювання нирок, загострення з 2012 року і гемодіаліз кілька разів на тиждень з року. Таким було життя 63-річної Світлани з міста Конотоп. Її життя змінила трансплантація нирки в Сумській центральній міській лікарні.

"Через день ходити на діаліз дуже погано. Бувало, що тиск дуже низький був, після діалізу доводиться вдома лежати, погано себе почуваєш. У мене життя взагалі змінилося, 23 дні не на діалізі – почуваюсь дуже добре, нічого не болить, і операція пройшла добре", — ділиться Світлана Тельна.

лікарня
Світлана Тельна. Суспільне Суми

Олександр Пилипець – один із лікарів, що проводив трансплантацію. Говорить: на нирку пацієнтка чекала 5 місяців. "Пройшла обстеження у нас, стала на лист очікування, коли з'явився донор (у нього констатували смерть мозку), пацієнтка підійшла за всіма аналізами, пацієнтка була прооперована, через три тижні виписуємо додому, вона самостійно мочиться, не прив'язана до лікарні, продовжує повноцінне життя", — розповів лікар.

У лікарні можна виконати два типи трансплантації: від посмертного донора та від члена родини хворого. Останнього не треба боятися, адже люди можуть жити з однією ниркою, говорять лікарі.

лікарня
Лікарі з пацієнткою, якій пересадили нирку. Суспільне Суми

"На нашій базі це третій випадок, коли ми самостійно у нашому лікувальному закладі провели оперативне таке втручання, на нас велика відповідальність, простіше працювати там, де великі напрацювання, довгий період роботи, а ми хочемо, щоб і у нас позитивний результат, тому стараємося всіляко його досягти", — говорить директорка центральної міської лікарні.

Виконати трансплантацію в сумській лікарні можуть і жителям інших областей. Операція – безоплатна для пацієнтів.

Медична директорка лікарні зазначила: "Якщо людина має проблему з нирками, ниркову недостатність і перебуває на гемодіалізі, ми радимо звернутися до нашого закладу, пройти обстеження, ми їх поставимо на листок очікування. Для пацієнта обстеження, постановка на лист очікування, операція – все безплатно, це гарантується Національною службою здоров'я України, у нас підписаний пакет медичних послуг".

Після трансплантації пацієнти мають пожиттєво отримувати ліки. Вони також безоплатні для пацієнтів.

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