Російська армія розпочала нову хвилю атак по українській енергетиці. Те, що експерти прогнозували взимку, трапилось у перший місяць весни. Під ударом опинилась, зокрема, й Одеська область. Тож чому саме зараз та чи витримає енергосистема регіону? Суспільне поспілкувалось з військовим експертом, головою ОВА та енергетиком.

Наслідки ударів по енергосистемі

З минулого тижня енергосистема Одещини, як й інших областей України, опинилася під новими масованими ударами Росії. Вночі 22 березня внаслідок дронової атаки пошкоджень зазнали енергооб'єкти у регіоні. 25 березня — знову дрони, пошкоджена підстанція НЕК "Укренерго". Без світла залишилися понад 195 тисяч споживачів на Одещині. Енергетики оцінюють збитки та проводять першочергові ремонти.

Ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати, стверджує гендиректор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор'єв. Втім, багато залежить й від споживачів:

"Ми закликаємо всі підприємства доєднатися і не використовувати освітлення фасадів, вітрин і торгових залів. Населення закликаємо не користуватися зайвими електропристроями. Особливо в ранкові й вечірні години пікового навантаження".

Хоча відновлювальні роботи тривають, але вони вимушено призупиняються після кожної повітряної тривоги, додав він.

26 березня в Одесі та Одеському районі діяли графіки стабілізаційних відключень.

За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, цього року вдалося швидше зреагувати на російську атаки, частину великих підприємств задля зменшення навантаження перевели на нічний режим роботи, а критичну інфраструктуру заживили від генераторів.

"Порівняно з минулим роком сьогодні на 100 відсотків забезпечені лікарні, центр зв’язку та теплопостачання. Якийсь проміжок часу ми можемо працювати альтернативно і незалежно від того є світло чи ні", — зазначив він.

Підготовка до наступальних дій

Як зазначив військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак, російські війська готуються до активних наступальних дій на фронті — атаки по енергосистемі мають ударити по українській економіці, а також збільшити тиск на громадян.

"На жаль, наша інфраструктура ще не оговталася після 2022/23 років. Тоді лунала цифра у 30 відсотків пошкодженої інфраструктури. Зараз говорять про 50. Думаю, що вони спробують повторити свій успіх з рештою української інфраструктури. Особливо це стосується півдня, бо його легше досягнути. Чорне море – це зручна локація, аби запускати ракети та безпілотники. Вони летять вкрай низько", — пояснив оглядач.

У своєму зверненні 22 березня президент Зеленський підкреслив, що російський терор зараз можливий тільки тому, що Україна не має достатньої кількості сучасних систем протиповітряної оборони. Також Україні ймовірно бракує й боєприпасів для ППО, каже Ступак.

"Ми не знаємо достеменно скільки цих запасів залишилося, бо це державна таємниця. Якщо про це президент говорить, то десь на горизонті планування через тижні, або місяці ці запаси можуть закінчитися. І треба враховувати, що ми не можемо отримати таку допомогу в форматі "зараз на зараз". Припускаю, що за такої інтенсивності ракети закінчаться у червні. Тому треба вже кричати й бити у набат", — розповів він.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області