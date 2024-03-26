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Відшкодування наслідків ракетного удару підприємцям у Черкасах: прийом заявок триває
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Відшкодування наслідків ракетного удару підприємцям у Черкасах: прийом заявок триває

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Готель Центральний у Черкасах після влучання ракети
Зруйнований російською ракетою готель у центрі Черкас. Суспільне Черкаси

У Черкасах триває реєстрація заяв від підприємців, майно яких було пошкоджене після ракетного удару по центру міста 21 вересня 2023 року. На засіданні виконкому 26 березня внесли зміни до реєстру.

Про це повідомили у фейсбуці Черкаської міськради.

У пресслужбі міськради повідомили, що планують надати безповоротну фінансову допомогу коштом громади:

"Наразі у реєстрі 33 підприємці, які повністю надали всі пакети документів та готові до підписання договорів", — йдеться у повідомленні.

Прийом та опрацювання заяв триває, додали у пресслужбі.

"Виплату фінансової підтримки передбачили власникам пошкоджених приміщень. Вони отримають 50 тисяч гривень. Власники, у кого взагалі знищене майно, отримають 100 тисяч гривень", — повідомили нам в пресслужбі.

Що відомо про ракетний удар по Черкасах 21 вересня 2023 року

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