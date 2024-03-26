У Черкасах триває реєстрація заяв від підприємців, майно яких було пошкоджене після ракетного удару по центру міста 21 вересня 2023 року. На засіданні виконкому 26 березня внесли зміни до реєстру.

Про це повідомили у фейсбуці Черкаської міськради.

У пресслужбі міськради повідомили, що планують надати безповоротну фінансову допомогу коштом громади:

"Наразі у реєстрі 33 підприємці, які повністю надали всі пакети документів та готові до підписання договорів", — йдеться у повідомленні.

Прийом та опрацювання заяв триває, додали у пресслужбі.

"Виплату фінансової підтримки передбачили власникам пошкоджених приміщень. Вони отримають 50 тисяч гривень. Власники, у кого взагалі знищене майно, отримають 100 тисяч гривень", — повідомили нам в пресслужбі.

Що відомо про ракетний удар по Черкасах 21 вересня 2023 року

У Черкасах вранці 21 вересня під час масованої ракетної атаки з боку Росії було чутно вибухи. Працювала протиповітряна оборона, уламки збитої ракети влучили в об'єкт соціальної інфраструктури в центрі міста.

11 людей отримали травми внаслідок обстрілу центру Черкас, повідомив у коментарі Суспільному керівник черкаської екстренки Ігор Фесун. Двоє людей у важкому стані. Евакуювали 13 людей.

Черкаські прокурори задокументували наслідки російського ракетного удару по готелю у центрі Черкас. Розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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