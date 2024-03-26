У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом'янського району під час вчорашнього обстрілу Києва.

Про це повідомляє столична поліція.

Неподалік приватних будинків в Солом'янському районі виявили уламок бойової частини речовини вагою понад 20 кг.

Правоохоронці від'єднали детонатори від залишку ракети, щоб в подальшому знищити в умовах полігону.

Вибухотехніки вилучають бойову частину ракети, яка залишилася після обстрілів Києва 25 березня 2024 року. Фото: столична поліція

Поліція закликає громадян бути обачними та при виявленні підозрілих предметів не проводити будь-які маніпуляції з ними, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними та токсичними.

Що відомо про ракетний обстріл Києва 25 березня

Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки ракет впали у кількох районах міста.

Найбільші руйнування сталися в Печерському районі, де уламки впали на одну з будівель навчального закладу. Унаслідок атаки постраждали 10 людей, двоє були госпіталізовані.

У Повітряних силах повідомили, що під час ракетного удару по Києву 25 березня українські військові знищили дві балістичні ракети, запущені Росією з території окупованого Криму.