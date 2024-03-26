У Солом'янському районі Києва вилучили бойову частину російської ракети

Вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, яка впала у приватному секторі Солом'янського району під час вчорашнього обстрілу Києва.
Про це повідомляє столична поліція.
Неподалік приватних будинків в Солом'янському районі виявили уламок бойової частини речовини вагою понад 20 кг.
Правоохоронці від'єднали детонатори від залишку ракети, щоб в подальшому знищити в умовах полігону.
Поліція закликає громадян бути обачними та при виявленні підозрілих предметів не проводити будь-які маніпуляції з ними, оскільки вони можуть бути вибухонебезпечними та токсичними.
Що відомо про ракетний обстріл Києва 25 березня
Зранку 25 березня в Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Уламки ракет впали у кількох районах міста.
Найбільші руйнування сталися в Печерському районі, де уламки впали на одну з будівель навчального закладу. Унаслідок атаки постраждали 10 людей, двоє були госпіталізовані.
У Повітряних силах повідомили, що під час ракетного удару по Києву 25 березня українські військові знищили дві балістичні ракети, запущені Росією з території окупованого Криму.