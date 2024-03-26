Спортивний майданчик на території Руськокомарівського ліцею Ужгородського району встановили за грант, який виграли учні закладу. Вони самі написали проєкт, вартість якого склала 96 тисяч 100 гривень. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Лариса Савраш.

За словами Лариси Савраш, учні самі написали проєкт та отримали грант у розмірі 96 тисяч гривень. Витратили його на купівлю майданчика, будівельні матеріали, камери спостереження та прожектори.

"Я — лідерка проєкту, в якому ми взяли участь. Це проєкт Upshift, наша команда має назву Green Hab. Це почалося з того моменту, коли представники цієї програми Upshift приїхали ц школу і розповіли деталі, чим вони займаються і навіщо взагалі воно потрібно. Я поговорила зі своїми однокласниками, яка в на в школі та в селі, загалом, найголовніша проблема і подали заявку в Upshift. Ми були другі, кого відібрали з Закарпатської області. Ми закупили майданчик, будівельні матеріали, камери спостереження та прожектори, щоб освітлювати його", — розповіла учениця 9-го класу Олеся Буксар.

У селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова

Допомагали встановлювати спортивний майданчик на території школи самі школярі. Серед них дев’ятикласник Василь Легеза.

"Ось це найважче було поставити, тому що це закопувалося і треба було приймати. Якщо нормально тримати, то воно не буде падати", — додає Василь Легеза.

Спортивний майданчик, на якому раніше проводили уроки фізкультури для учнів Руськокомарівського ліцею, був у незадовільному стані.

У селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова

"Дякуючи учням, які навчаються в моїй школі, а саме Олесі Буксар, за те що вона змогла зорганізувати команду, ми зробили тут спортмайданчик, який в нас є. Оці четверо діток: Леся, Юля, Віка та Іван — вони зробили дуже багато для школи, вони показали не тільки дітям, а саме дорослим, що не треба боятися нових проєктів. Я сподіваюся, що зі своїми учнями ми разом йдемо до перемоги й цей маленький внесок, який вони зробили для Руськокомарівського ліцею Баранинської сільської ради — це є внесок для нашої перемоги. Це часточка перемоги, часточка їхнього серця та душі, яка зараз допомагає нашим хлопцям, які зараз на передовій", — розповідає директорка ліцею Лариса Сарваш.

У селі Руські Комарівці на Закарпатті встановили спортивний майданчик. Суспільне Ужгород/Оксана Ушакова

"Зараз діти зможуть займатися на новій різними вправами: для пресу, з підтягування, бруси, на всі групи м’язів. Ми дуже задоволені, зробили, діти також допомагали. Але вибрали те, що їм хотілося, адже вони виграли цей проєкт і тому ми прислухалися до них", — додає учитель фізкультури Ростислав Молнар.

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