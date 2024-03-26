Прокурори заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі жителю тимчасово захопленої Тимошівки Запорізької області. За даними слідства, він став депутатом у створеній окупантами раді Михайлівського округу.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік добровільно долучився до проведення псевдореферендуму у 2022 році щодо приєднання Запорізької області до складу РФ:

"Будучи у складі дільничної виборчої комісії, яка діяла на території окупованого Василівського району, підозрюваний згідно зі списками «виборців» здійснював подворовий обхід та примушував населення селища Тимошівка до голосування", — йдеться у повідомленні.

Також, за матеріалами справи, чоловік став депутатом російської партії "Єдина Росія" у створеній окупаційною владою раді Михайлівського округу першого скликання.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber