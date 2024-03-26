НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Організовував проведення псевдореферендуму: жителя окупованої Тимошівки на Запоріжжі підозрюють у колабораціонізмі
Вторгнення Росії в УкраїнуОКУПАЦІЯКолабораціонізмПРОКУРАТУРАРегіони

Організовував проведення псевдореферендуму: жителя окупованої Тимошівки на Запоріжжі підозрюють у колабораціонізмі

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Жителю окупованої Тимошівки Запорізької області повідомили підозру в колабораціонізмі
Запорізька обласна прокуратура. Фото: Суспільне Запоріжжя

Прокурори заочно повідомили про підозру в колабораціонізмі жителю тимчасово захопленої Тимошівки Запорізької області. За даними слідства, він став депутатом у створеній окупантами раді Михайлівського округу.

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік добровільно долучився до проведення псевдореферендуму у 2022 році щодо приєднання Запорізької області до складу РФ:

"Будучи у складі дільничної виборчої комісії, яка діяла на території окупованого Василівського району, підозрюваний згідно зі списками «виборців» здійснював подворовий обхід  та примушував населення селища Тимошівка до голосування", — йдеться у повідомленні.

Також, за матеріалами справи, чоловік став депутатом російської партії "Єдина Росія" у створеній окупаційною владою раді Михайлівського округу першого скликання.

Чоловіку заочно повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років з можливою конфіскацією майна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Головні новини Запоріжжя 28 березня: місто атакували російські БПЛА типу шахед
Головні новини Запоріжжя 28 березня: вночі місто атакували російські безпілотники. Двоє людей поранені
Франція
Голова Національної асамблеї Франції прибула до Києва і виступила в Раді
На Черкащині 17-річний хлопець втік з дому
Збирався до дівчини на Донеччину: на Черкащині зниклого парубка шукала поліція
Василь Курилович
У центрі "Незламні" військовий готується до остеінтегруючого протезування
На початок